(UMWEB) Perugia. Lunedì 11 febbraio, alle 21, al Teatro Morlacchi di Perugia, in occasione della Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza, voluta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la fisica, scrittrice, giornalista Gabriella Greison porta in scena DUE DONNE AI RAGGI X Marie Curie e Hedy Lamarr, ve le racconto io.



Lo spettacolo celebra l'esaltante vita di Marie Curie, di cui sappiamo poco dal punto di vista umano, ma alla quale universalmente sono riconosciute doti da grande scienziata (come la chiamava Albert Einstein) e i connotati del genio. Marie fu precursore delle battaglie sociali per il raggiungimento di pari dignità e diritti tra donne e uomini nella società maschilista a cavallo tra '800 e '900. La sua vita, con i suoi baratri e le sue mete raggiunte, con le sue origini umili e la poca cura di sé, si intreccia con la sontuosa vita di Hedy Lamarr, scienziata e inventrice del wifi moderno, e allo stesso tempo star di Hollywood, da tutti considerata la donna più bella del mondo (prima dell'arrivo di Marilyn Monroe). Hedy con le sue debolezze, le sue passioni smodate, il suo spirito libero. Le due donne, nel racconto della protagonista (una scienziata che sta per ricevere un prestigioso premio a Parigi per i suoi studi scientifici), sono la raffigurazione degli opposti, di chi nutre solo l'anima e di chi ha la passione per i beni materiali, della vita e della morte, di dio e della scienza. E gli opposti, come nella vita di tutti i giorni, si diluiranno uno nell'altro così da apparire senza più confini. Chiunque può identificarsi nelle vicende evocate in questo spettacolo, metafora bellissima delle piccole azioni che compiamo ogni giorno e di grandi progetti. Chiunque è mosso dalla ricerca affannosa verso la conoscenza.

Con lo spettacolo, organizzato dal Teatro Stabile dell’Umbria e promosso dall’Ateneo degli Studi di Perugia, su proposta del Comitato Unico di Garanzia e con il patrocinio del Comune di Perugia, si vuole richiamare l’attenzione sull’importanza di promuovere una maggior partecipazione di donne e ragazze alle attività formative e professioni scientifiche. I dati statistici per gli atenei italiani ed europei, forniti dalla Commissione Europea, mostrano infatti che, nonostante siano stati fatti progressi, il raggiungimento dell’uguaglianza e della parità di genere nella scienza resta una sfida ancora aperta per la società.

Con l’obiettivo di sensibilizzare le giovani generazioni, il Comitato Unico di Garanzia ha coinvolto ragazzi e ragazze delle scuole secondarie di II grado della Regione, proponendo loro due concorsi aventi come oggetto: “Il racconto di una donna scienziata, il suo percorso di vita e di scienza” o “Un logo, originale ed evocativo, per l’evento Donne in Scienza”. Al termine dello spettacolo avverrà la premiazione dei migliori prodotti presentati per i due concorsi.

L’evento è stato patrocinato anche dall’Associazione Soroptimist International d’Italia – Club di Perugia.

I prezzi dei biglietti sono: 15 intero - 10 ridotto (sopra i 60 anni, abbonati alle Stagioni di Prosa e dipendenti Ateneo) - 5 sotto i 28 anni e studenti.

La prevendita dei biglietti viene effettuata, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, presso l’Agenzia n°2 dell’Unicredit, Via Mario Angeloni 80, tel. 393/9139922 e al botteghino del teatro Morlacchi, 0755722555, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, il sabato dalle 17 alle 20.

Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075/57542222, tutti i giorni feriali, dalle 16 alle 20. I biglietti prenotati vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita.

E’ possibile acquistare i biglietti anche on-line sul sito del Teatro Stabile dell’Umbria www.teatrostabile.umbria.it.