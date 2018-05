(UMWEB) Perugia, “La previdenza nella storia d’Italia. Conoscere il passato per costruire il futuro” è la campagna di comunicazione per i 120 anni dell’INPS che nelle giornate dell’8 e 9 maggio ha toccato il Liceo artistico di Perugia, Bernardino di Betto.

Obiettivo della campagna, diffondere l’informazione previdenziale verso un pubblico che si affaccia oggi al mondo del lavoro.

Circa 80 i ragazzi delle classi IV ai quali alcuni funzionari della direzione regionale INPS Umbria hanno proposto la proiezione di un video-documentario, realizzato grazie alle memorie custodite nell’archivio storico dell’Istituto, che racconta la storia dell’INPS e l’evoluzione sociale ed economica del Paese nel primo dopoguerra.

Uno sguardo al passato per poi tornare al presente, spiegando la previdenza come insieme di regole e strumenti di cui ciascun ragazzo deve essere consapevole, per proteggere il proprio presente e pianificare il futuro.

Al termine dell’intervento formativo le classi si sono sfidate in un gioco a squadre, dovendo rispondere ad una serie di domande, con l’obiettivo di verificare l’apprendimento di quanto appreso. Ai vincitori è stato consegnato un volume sul patrimonio artistico dell’Istituto mentre ai secondi classificati un volume fotografico sulle attività dell’INPS.

“La conoscenza dei propri diritti è libertà, significa non essere messi al margine della società” è stato il messaggio che il direttore regionale dell’INPS, Sonia Lucignani, ha rivolto ai ragazzi.

Apprezzamento per l’iniziativa è stato espresso dalla dirigente scolastica Francesca Cencetti, che ha voluto ringraziare l’Istituto per questa utile iniziativa donando alcune opere artistiche frutto della creatività degli studenti.