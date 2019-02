(UMWEB) Anche le aziende agricole Campagna Amica Coldiretti animeranno, a cominciare dalla location di Piazza Vittorio Veneto, la 56a Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e dei Prodotti Tipici, nell’ultimo week-end di febbraio, 2, 3, 9 e 10 di marzo. Tra i prodotti proposti - spiega Coldiretti - non solo tartufi, ma varie eccellenze agricole del territorio: dai formaggi all’olio extravergine, dai legumi alle confetture e miele.



Un appuntamento importante - sottolinea Coldiretti - per promuovere l’Umbria, le sue produzioni ma anche i territori feriti dal terremoto, in cui l’agricoltura contribuisce in modo importante all’occupazione, sostenendo il flusso turistico che, tra ristorazione e souvenir, è linfa vitale per la popolazione.

L’obiettivo - aggiunge Coldiretti - è il rilancio di queste zone puntando anche sulle tante eccellenze agroalimentari e sulla ricettività rurale, per evitare l’abbandono delle campagne duramente colpite. Coldiretti prosegue così, nella sua azione volta al legame del cibo made in Umbria con le aziende agricole, valorizzando le produzioni di qualità in grado di “raccontare” pure la cultura, la storia e le tradizioni dei luoghi di produzione. La presenza dei produttori agricoli - conclude Coldiretti - rappresenta anche un importante momento di coesione sociale, in un luogo, Norcia, da sempre molto legato al mondo rurale.