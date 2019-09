Gli agricoltori: terreni sott’acqua, strade e stalle allagate

(UNWEB) L’autunno è iniziato all’insegna del maltempo con forti piogge e sporadiche grandinate che hanno colpito con varia intensità diverse zone dell’Umbria, causando danni e disagi anche al settore agricolo. È quanto riferisce Coldiretti Umbria che ha raccolto le prime segnalazioni da parte degli agricoltori, che lamentano l’impraticabilità di strade rurali, terreni e sentieri, ma anche danni alle strutture aziendali a cominciare dall’allagamento di alcune stalle. Il maltempo di ieri ha picchiato duro - sottolinea Coldiretti - sia in provincia di Perugia che in quella di Terni, causando frane e smottamenti ed ulteriori pesanti difficoltà anche ad alcuni allevamenti nelle zone terremotate.

È il caso dell’azienda Reali Claudio di Monteleone di Spoleto dove il tunnel che ospita centinaia di pecore e agnellini si è allagato. Una sistemazione temporanea del dopo sisma già di per se difficoltosa e non il massimo dell’efficienza - riferiscono dall’azienda - che ieri è stata inondata dalla pioggia: ora la preoccupazione è per il ricovero degli animali che comunque giornalmente devono essere munti.

Un’altra testimonianza arriva dal Comune di Ferentillo, frazione Macenano: le difficoltà maggiori - spiega Michele Filipponi, dell’azienda Scorsolini Maria Rita e Filipponi Giuseppe - sono legate alla viabilità e agli allagamenti tutt’intorno all’azienda dove siamo al lavoro per far defluire l’acqua caduta ieri in modo violento e per il ripristino della normalità.

I fenomeni accaduti - afferma Coldiretti - sono una conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con forti eventi con il rapido passaggio dalla siccità all’alluvione, precipitazioni brevi e violente accompagnate anche da grandine.

Nel nostro Paese l’eccezionalità degli eventi atmosferici - ricorda Coldiretti - è ormai la norma, tanto da aver condizionato nell’ultimo decennio la redditività del settore agricolo, con le perdite di raccolti dovute a calamità naturali che hanno assunto un carattere ricorrente. Il risultato - conclude Coldiretti - è una perdita da 14 miliardi di euro in un decennio per l’agricoltura italiana, tra danni alle strutture e alle infrastrutture nelle campagne e perdite della produzione agricola.