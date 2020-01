(UNWEB) L’azienda Fucine Umbre di Terni, leader nel settore aerospaziale, ha ricevuto la visita dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni. A fare gli onori di casa Antonio Alunni, presidente e CEO di Fucine Umbre e presidente di Confindustria Umbria. Nel corso dell’incontro, il presidente Alunni ha mostrato all’assessore Fioroni lo stabilimento che produce componenti in materiali metallici destinati al settore aeronautico con clienti in Europa, nelle Americhe e in Asia.

“Nell’interpretare il mio ruolo – ha commentato l’assessore Michele Fioroni – sto cercando di andare a visitare le eccellenze del territorio, per capire innanzitutto qual è il livello di expertise tecnologico ed averne contezza, ma soprattutto per dialogare con gli imprenditori. L’obiettivo – ha proseguito l’assessore della Regione Umbria – è riuscire a costruire una visione comune, cercando di raccogliere esigenze e istanze, e riorientare la politica industriale verso scelte consapevoli. Il tutto tenendo conto di ciò che c’è di buono e traendo anche ispirazione da esso”.