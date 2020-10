Le attività per assistenza e prevenzione dei volontari della Fondazione, tra gli agricoltori!

(UNWEB) I Ciclamini della Solidarietà di ANT (Assistenza Nazionale Tumori), sbarcano al Mercato Contadino Perugia di Campagna Amica, per sostenere l’assistenza medica a casa dei malati di tumore e la prevenzione oncologica gratuite. È quanto rende noto la Coldiretti Umbria ricordando la presenza al Mercato di Madonna Alta dei volontari ANT, il 16-17, 23-24, 30-31 ottobre.

Prosegue quindi la collaborazione di Coldiretti Umbria con la Fondazione ANT, questa volta all’interno del Mercato di Campagna Amica, che rappresenta non solo un luogo di vendita di eccellenze agricole del territorio, ma uno spazio sempre più aperto anche alla solidarietà e alla socializzazione.

Un’iniziativa importante - afferma Elisa Polverini vicedirettore Coldiretti Umbria e responsabile regionale Campagna Amica - per ribadire la vicinanza del mondo agricolo locale alle attività della Fondazione in favore di quanti stanno soffrendo. Tra l’altro - continua Polverini - proprio la sana e corretta alimentazione rappresenta un alleato indispensabile per la nostra salute, con il buon cibo capace di generare un circuito virtuoso utile alla collettività, sotto molteplici aspetti.

I produttori agricoli di Campagna Amica Coldiretti infatti - ribadisce Polverini - sono da sempre in prima fila nel trasmettere ai cittadini-consumatori, come una dieta corretta e ricca di principi nutritivi genuini come quella mediterranea, possa contribuire ad un calo dell’incidenza sia delle malattie tumorali che di altre patologie.

In quest’ambito - aggiunge Polverini - i mercati contadini, recuperando un posto importante nel cuore delle città, consentono di andare incontro alle esigenze delle famiglie che vogliono consumare prodotti di stagione e del territorio. Con gli agricoltori - conclude Polverini - pronti ad intercettare la crescente sensibilità verso un modello di consumo che, garantendo la freschezza, tagliando le intermediazioni e riducendo le distanze che devono percorrere gli alimenti, ha effetti positivi anche sul piano salutistico e ambientale.