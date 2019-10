(UNWEB) Spoleto. Mara Carfagna, attuale Vice Presidente presso la Camera dei Deputati della Repubblica, deputata di Forza Italia, visiterà nella giornata di domani (23 ottobre) il territorio Spoletino accompagnato da Filippo Ugolini, candidato regionale di Forza Italia alle prossime elezioni del 27 ottobre.

Anche l’iniziativa di domani, organizzata dal candidato azzurro in sintonia con i vertici di FI, si innesta all'interno dell’intenso calendario di appuntamenti e incontri volti a rimettere in primo piano rilevanza e visibilità dell’area umbro-meridionale. In particolare a focalizzare l’attenzione sulle molteplici esigenze e necessità di chi abita qui, in materia di lavoro, occupazione, ricostruzione post-sisma, sviluppo economico e promozione culturale-turistica, temi che allo stato attuale sono stati scarsamente rappresentati dalla vecchia amministrazione regionale.

Nel corso della giornata si svolgeranno le visite presso alcune importanti imprese che sono vera eccellenza in termini di produzione e qualità a livello internazionale per quanto riguarda il settore trasporti. “Il territorio di Spoleto - afferma Ugolini – offre alcune tra le più eccellenti e importanti realtà imprenditoriali dell’Umbria. E’ importante preservare questo patrimonio che crea opportunità di lavoro e sviluppo economico, perché solo così si può incentivare l’attrattiva per investimenti che provengono dall'esterno e volti a creare nuove realtà di occupazione”.

Le ulteriori tappe della giornata riguarderanno diversi successivi incontri con alcune importanti associazioni e organizzazioni che operano nel sociale e al servizio della comunità. “Una delle risorse sulle quali la nostra regione può contare – dichiara il candidato azzurro – sono le molteplici organizzazioni attive nel sociale che forniscono un contributo notevole in termini di supporto e solidarietà. Associazioni, cooperative sociali e onlus che operano per scopi altruistici e che dobbiamo incoraggiare e sostenere, considerato l’importante e benefico impatto che offrono anche in termini di lavoro”.

“Anche per questi fondamentali temi, come lavoro, imprese e sociale che operano qui il voto del 27 ottobre sarà determinante. Una rappresentatività del territorio spoletino manca ormai da oltre 15 anni. Continuare a non poter proferire enunciato o proposta che lo riguardi in sede di consiglio regionale non possiamo consentirlo” – conclude Ugolini.