(UNWEB) Roberto Morroni, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e vicepresidente della giunta, si è complimentato sia con l’onorevole Catia Polidori sia col Sindaco di Perugia Andrea Romizi. Cogratulazioni espresse nei loro confronti per i nuovi importanti incarichi assunti nell’ambito del partito.

"Il nuovo anno vedrà un ulteriore slancio alla guida di Forza Italia con due importanti incarichi assegnati in questi giorni dal presidente Silvio Berlusconi: il sindaco di Perugia Andrea Romizi è stato nominato coordinatore umbro di Forza Italia, assumendo l’incarico precedentemente ricoperto dall’onorevole Catia Polidori la quale, a sua volta, ha ricevuto l’incarico di responsabile nazionale del Movimento femminile Forza Italia-Azzurro donna.

“Voglio ringraziare l’onorevole Polidori per il generoso ed efficace lavoro portato avanti in questi anni; anni in cui Forza Italia, in Umbria, ha conquistato ruoli di governo in molte realtà comunali fino a giungere alla guida della Regione con responsabilità di primario livello nell’ambito della coalizione.

Saluto il ritorno di Andrea Romizi ad un impegno diretto nella vita del partito umbro dove, sono certo, saprà dare prova delle qualità e dell’esperienza che lo hanno portato ad essere un sindaco stimato e punto di riferimento della comunità.

Nel complimentarmi per tali nuove e significative responsabilità, auguro ad entrambi, con spirito di collaborazione e di amicizia, un proficuo lavoro per rafforzare l’iniziativa politica del partito e l’influenza delle idee e dei valori che la animano”. Così in una nota Roberto Morroni, capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale e vicepresidente della giunta.