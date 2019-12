(UNWEB) Perugia. Il consigliere regionale Vincenzo Bianconi esprime soddisfazione per il comunicato del Comune di Norcia circa la riapertura, in modalità provvisoria per la stagione invernale, da lunedì 23 dicembre, della Strada statale 685 (Tre Valli). Per Bianconi si tratta di “una bella sorpresa sotto l’albero, non solo per gli abitanti della Valnerina, ma per tutti gli umbri”.

(Acs) Perugia, 21 dicembre 2019 - “Dopo tre anni difficili, gli abitanti della Valnerina, ma anche tutti gli umbri hanno trovato sotto l’albero una bella sorpresa: la riapertura della strada ‘Tre Valli’ da lunedì 23 dicembre”, così il consigliere regionale Vincenzo Bianconi (Gruppo misto) esprimendo soddisfazione per il comunicato del Comune di Norcia che annuncia la riapertura, in modalità provvisoria per la stagione invernale, della Strada statale 685 (Tre Valli)’ e “si potranno così finalmente percorrere ‘i viadotti che scendono verso la Salaria e Arquata del Tronto’ abbreviando notevolmente i tempi per raggiungere l’Adriatico”.

Nell’evidenziare che “si tratta di una boccata di ossigeno sia per residenti che si muovono verso il versante adriatico che per l’economia locale legata al turismo, al commercio e all’agroalimentare”, Bianconi esprime i suoi ringraziamenti verso “tutti coloro che hanno lavorato affinché ciò avvenisse. Lunedì – conclude - non potrò presente alla cerimonia di apertura della strada perché impegnato in Assemblea legislativa, ma sarò nella mia Norcia con il cuore”.