Il consigliere regionale Francesca Peppucci (Lega) annuncia che “presto ci sarà una visita all’ospedale di Pantalla insieme all’assessore Luca Coletto, così da valutare in maniera più consapevole le prospettive future del presidio. Stiamo lavorando – assicura Peppucci - affinché la struttura possa essere valorizzata come merita, in virtù del ruolo di centralità che ricopre nella sanità della media valle del Tevere”.

(UNWEB) Perugia, – “Presto faremo una visita al presidio ospedaliero di Pantalla insieme all’assessore Luca Coletto”. È quanto dichiara il consigliere regionale Francesca Peppucci (Lega), aggiungendo che “stiamo lavorando affinché la struttura di Pantalla possa essere valorizzata come merita, in virtù del ruolo di centralità che ricopre nella sanità della media valle del Tevere”.

“Nei giorni scorsi – spiega Peppucci – ho avuto un colloquio sulla struttura con l’assessore alla Sanità, Luca Coletto, insieme al sindaco di Todi, Antonino Ruggiano, al vice-sindaco, Adriano Ruspolini e all’assessore alla Sanità del Comune, Elena Baglioni. L’ospedale di Pantalla, inaugurato nel 2011 con un costo superiore ai cinquanta milioni di euro, è una struttura innovativa e un presidio fondamentale per l’assistenza sanitaria di tutta la media valle del Tevere. Pertanto, insieme ad un delegazione del comune di Todi, abbiamo sottoposto all’attenzione dell’assessore Coletto la questione delle sue prospettive. E l’Assessore si è subito reso disponibile ad avviare un dialogo con tutti gli amministratori del territorio”.

“L’assessore Coletto – prosegue Peppucci – ha manifestato anche la disponibilità ad effettuare quanto prima una visita all’ospedale di Pantalla, così da valutare in maniera più consapevole le prospettive future del presidio. In merito ho già da tempo attenzionato anche la presidente della Terza commissione consiliare, che ha competenze in materia di sanità e servizi sociali, Eleonora Pace. Ho riscontrato anche da parte sua – conclude - un forte interesse alla questione”.