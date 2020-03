Al via i corsi di formazione all'Istituto Comprensivo Assisi 3 con gli esperti del SIIPAC e della Scuola di giornalismo...

(UNWEB) TERNI – Sarà firmato lunedì prossimo, 9 marzo, alle 11 in sala del Consiglio provinciale di Terni il protocollo...

(UNWEB)– Perugia– Sono 4 i nuovi casi accertati in Umbria di persone affette da infezione da coronavirus: lo rende noto...

(UNWEB) Perugia.” Potrebbe sembrare anacronistico parlare di ottimi risultati in un periodo come questo, ma per troppo tempo sono state...