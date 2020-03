Il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Cesaroni, Tommaso Bori, auspica che la Commissione Antimafia e Anticorruzione dell’Assemblea Legislativa dell'Umbria, insediatasi oggi, possa svolgere una “efficace azione di contrasto della criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose”. Per Bori, vista la difficoltà del momento, tutte le istituzioni devono collaborare e vanno evitate esternazioni inopportune.

(UNWEB) Perugia, “Buon lavoro alla Commissione Antimafia e Anticorruzione dell’Assemblea legislativa dell'Umbria, insediatasi questa mattina. Alla luce delle recenti e meno recenti inchieste giudiziarie e vicende processuali che colpiscono in pieno i nostri territori e la nostra società, auspico che l’organismo di indagine possa svolgere una efficace azione di contrasto della criminalità organizzata e alle infiltrazioni mafiose”. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Cesaroni, Tommaso Bori, evidenziando che “i lavori sono iniziati in un periodo complesso per ognuno di noi, in piena emergenza sanitaria che si sta trasformando in crisi economica e sociale a causa del Coronavirus. Ciò richiede una leale e costruttiva collaborazione tra tutti i rappresentanti delle istituzioni”.

“Non fa eccezione – aggiunge Bori - chi rappresenta le istituzioni universitarie: a tal proposito ci stupiscono le esternazioni social, riprese dalla stampa locale e nazionale, del prof. Campi in cui chiede a “mafia, ‘ndrangheta e camorra di imporre, nei vasti territori da loro controllati, la quarantena domiciliare obbligatoria a tutti i corregionali improvvidamente rientrati a casa dai loro domicili al Nord rientranti nella zona rossa". Tale esternazione non può che essere condannata con fermezza. Ci associamo alla presa di distanze già ufficializzata dalla Commissione Antimafia regionale insediata oggi, dal Rettore dell’Università di Perugia, a tutela dell’onorabilità dell’Ateneo e dall’Associazione Libera Contro le Mafie dell’Umbria. Ci auguriamo che tutte le istituzioni facciano lo stesso”.