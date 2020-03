(UNWEB) Dopo le comunicazioni inerenti l’emergenza sanitaria, l’Assemblea legislativa dell’Umbria ha proceduto con le nomine dei rappresentanti di spettanza della Regione dei Collegi dei revisori dei conti degli Ambiti territoriali di caccia, del Centro pari opportunità, dell’Ater e dei sindaci del Collegio sindacale Gepafin.

In particolare per gli Ambiti territoriali di caccia sono stati eletti, con voto a scrutinio segreto nella rosa di nomi indicati dagli stessi Atc: per l’Atc numero 1 FRANCESCO MARIA PERROTTA (11 voti su 19 e 8 schede bianche annunciate dalla minoranza); per l’Atc numero 2 PATRIZIA ANGELI (11 voti); per l’Atc numero 3 CARLO ULISSE ROSSI (11 voti).

Come revisore dei conti del Centro pari opportunità regionale è stato eletto, con votazione a scrutinio segreto, ROLANDO ANTONELLI (11 voti favorevoli e 7 schede bianche).

Per i tre membri di rappresentanza della Regione Umbria nel Collegio dei revisori dei conti dell’Ater (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) ciascun consigliere regionale ha potuto votare fino a due nomi, purché indicando un uomo e una donna. Sono stati eletti: DORIANA SANNIPOLA con 11 voti (presidente), DANIELE SANTARELLI con 10 voti e EMILIANO BARCAROLI con 8 voti.

I due sindaci effettivi e il sindaco supplente del Collegio sindacale Gepafin sono stati eletti, con voto a scrutinio segreto, ANDREA NASINI con 11 voti, CARLO MAGARA con 8 voti (effettivi) e PAOLO BURINI (supplente) con 11 voti.