(UNWEB) Perugia L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha deciso all’unanimità di rinviare in Commissione la mozione dei consiglieri De Luca (M5S) e Bori, Bettarelli, Meloni, Paparelli e Porzi (PD) che chiede di “sviluppare un programma pluriennale di azioni denominato ‘Umbria Sounds’, per promuovere il sistema musicale umbro”.

Il consigliere De Luca, nell’illustrare la mozione ha dichiarato la sua disponibilità “a portare la discussione della mozione in Commissione per avere un confronto con i soggetti che si occupano di questo nel territorio e per valorizzare questo strumento all’interno di un piano di rilancio nella Fase 3. L’attuazione del programma Umbria Sounds è articolata su più azioni, prendendo ad esempio quanto fatto in Puglia. Si prevedono finanziamenti e sostegni per la promozione della musica umbra in Italia e all'estero, e per l’internazionalizzazione del sistema musicale regionale. In programma interventi mirati a sostenere e consolidare le attività musicali sul territorio. Andranno sostenute la promozione e comunicazione di nuove produzioni discografiche. Dovranno inoltre essere predisposte modalità di finanziamento per la produzione, promozione e distribuzione di materiale discografico che promuova il sistema musicale umbro. Incentivi anche per la produzione e distribuzione di videoclip musicali relativi alla promozione dell’Umbria; programmazione e realizzazione di tour musicali e promozionali all'interno dei luoghi del territorio; distribuzione di progetti discografici e videoclip su piattaforme digitali; promozione e marketing dei progetti. Dovrà inoltre essere previsto il finanziamento di interventi di ripristino e valorizzazione di strutture musicali preesistenti nei territori, così da poter dare vita al circuito delle case delle musiche umbre riconosciute”.

Per Donatella PORZI (Pd) “riportare in Commissione la mozione sarà il modo per discuterla insieme a un atto su cui sto lavorando per riproporre alcune esperienze locali. In Provincia, negli anni passati, realizzai una rassegna con 28 piccoli comuni e 47 iniziative realizzate nei borghi ad opera di artisti locali. Una promozione congiunta di tante piccole realtà che costò poco ma che servì a rafforzare quel senso di comunità che oggi ci favorisce rispetto ad altre regioni. In una fase emergenziale come quella che stiamo vivendo questa potrebbe essere un’opportunità da mettere in piedi con poche risorse”.