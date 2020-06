(UNWEB) Nel giorno del suo insediamento a capo della procura di Perugia, voglio formulare i migliori auguri di buon lavoro a Raffaele Cantone. Le sue capacità e la provata competenza sono certamente di buon auspicio per la comunità regionale”.

Lo dichiara il consigliere regionale Andrea Fora (Patto civico per l’Umbria) spiegando che “da commissario di Confcooperative Lazio, dopo i problemi di ‘Mafia capitale’, nello svolgere l'azione di riforma e rinnovamento dell'organizzazione regionale, ho avuto modo di conoscere Raffaele Cantone nella veste di presidente dell’Anac, apprezzandone direttamente l'alto valore e le indiscusse capacità. Sono certo che saprà essere una guida salda per la Procura, in difesa della legalità nella nostra regione”.