Il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) esprime “moderata soddisfazione per l'accordo preso sulla vertenza Treofan grazie all'impegno del Governo”. Per De Luca “ora tocca alla Regione che deve avere un deciso cambio di passo”.

(UNWEB) Perugia, – “Esprimiamo moderata soddisfazione per l'accordo raggiunto nella notte tra sindacati e la proprietà Jindal in merito alla vertenza Treofan”. È quanto dichiara il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Thomas De Luca.

“Si tratta – spiega De Luca - di un risultato importante nel breve termine e che ha visto il Governo, nella persona della sottosegretario Alessandra Todde e del vicecapo di gabinetto Giorgio Sorial, protagonista in prima linea attraverso un impegno fermo e deciso. Il Governo da parte sua ha ribadito la piena attenzione sulla vertenza con un monitoraggio del rispetto degli impegni presi e una prossima riconvocazione dell'azienda a metà settembre. Il ripristino delle condizioni essenziali per il riavvio dell'attività, il trasferimento di alcuni macchinari da Battipaglia e gli altri strumenti contenuti nell'accordo dimostrano che la partita è ancora aperta ed è tutta da giocare”.

“Ora però – conclude De Luca - la palla passa alla Regione Umbria ed è necessario un deciso cambio di passo. Ci aspettiamo che vengano messe sul tavolo risorse, programmi, progetti e strumenti di programmazione a livello territoriale decisivi per garantire l'attrattività del sito e dell'intero polo chimico come successo negli stabilimenti in Puglia”.