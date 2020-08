ASI) Intervista a Marco Magarini Montenero, Amministratore Unico della Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica. Molti i temi affrontati con il dirigente che vanta esperienze* manageriali pubbliche e private, tutte, di alto livello. Profilo dirigenziale che ama le sfide, ma che ha anche un alto senso del dovere e dello Stato. Capacità professionali giuste per far conciliare l'efficenza e la concretezza imprenditoriale con la missione isttuzionale. Il tutto finalizzato a formare ogni operatore per migliorare e rendere efficientee snella l'ammistrazione pubblica.

Sentiamo l'A.D. Marco Magarini Montenero della Scuola Umbra le sue idee, i progetti, le soluzioni, gli obiettivi per far funzionare questo settore strategico dell'Amministrazione Pubblica umbra.





Domande fatte da ASI

01) Come ha trovato Villa Umbra al momento del Suo insediamento? Ritiene che ci sono buone pratiche da cui ripartire oppure l'intera struttura dovrà essere riformata?

02) Nonostante l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus e i rigidi protocolli sanitari che prevedevano il distanziamento sociale, osssia il lockdown l’attività formativa promossa dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica non si èI è mai fermata. Come vi siete organizzati per superare tali problematiche?

03) Dal momento che la formazione dei nuovi dirigenti dell'amministrazione pubblica e fondamentale per una buona amministrazione, quali sono i progetti e le prossime iniziative che avete in programma per far crescere la qualità della istituzioni regionali?

04) L'importanza che rivestono i fondi europei per il vostro settore..

Servizio effettuato da Ettore Bertolini e Natsuko Moritake

* Cuirriculum del dottor Marco Magarini Montenero

Nato a Perugia il 14 gennaio 1956.

Avvocato, laureato in Giurisprudenza all’Università degli Studi di Perugia, in seguito ha conseguito la seconda laurea presso l’Università di Roma Tor Vergata in Economia-Scienza della Sicurezza Economico Finanziaria.

Ha svolto una lunga carriera nella Guardia di Finanza, ricoprendo numerosi e prestigiosi ruoli, tra cui quello di dirigente della Direzione Investigativa Antimafia.

Congedatosi nel 1998 è stato Dirigente di numerose aziende come Telecom, Wind, Iset.

aNel 2010 ha ricoperto il ruolo di Capo di Gabinetto del Rettore dell’ Università degli Studi di Perugia e successivamente Segretario Generale, Direttore Generale e consigliere d’amministrazione dell’Università degli Studi Marconi.

È stato inoltre assistente presso l’Accademia della GdF di Diritto Penale, Diritto Processuale Penale, Diritto Amministrativo e Contabilità di Stato, nonché docente presso la scuola superiore di Polizia Tributaria di Attività Etra-tributarie della Gdf di Attività di Polizia Giudiziaria, Contabilità di Stato e Controllo della Spesa pubblica. Amministratore Delegato Scuola Umbra di amministrazione pubblica.