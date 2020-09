Il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) ha presentato una mozione che mira a “introdurre il medico scolastico nelle scuole dell’Umbria”. De Luca spiega che quella a cui si pensa è “una figura che, all'interno di ogni istituto comprensivo, potrebbe risultare utile e determinante anche nell'ottica di un efficace attività di diagnosi precoci e prevenzione attiva.

(UNWEB) Perugia, “Introdurre il medico scolastico nelle scuole dell’Umbria”: è questa la richiesta che il consigliere regionale Thomas De Luca (M5S) ha presentato con una mozione. “Una buona proposta – sottolinea - che già stanno portando avanti altre regioni come Lazio, Toscana ed Emilia Romagna grazie anche al contributo del Movimento 5 Stelle e che riteniamo debba essere presa ad esempio anche in Umbria”.

De Luca spiega che quella a cui si pensa è “una figura che, all'interno di ogni istituto comprensivo, potrebbe risultare utile e determinante anche nell'ottica di un efficace controllo territoriale. Una sicurezza in più per i nostri figli ed un valido strumento per avviare una seria politica di prevenzione sanitaria. Diagnosi precoci e prevenzione attiva per contrastare gli effetti nocivi della pandemia, ma non solo. La presenza del medico scolastico all'interno dell'istituto – dice l’esponente del M5S - potrebbe giocare un ruolo utile anche per quanto riguarda screening di salute generale: disturbi della sfera psichica, dipendenze, prevenzione in ambito di alimentazione”.

“Per questo – aggiunge De Luca - chiediamo alla Giunta regionale di avviare le necessarie valutazioni, stabilendo un coordinamento con tutti i soggetti coinvolti a partire dall'ordine dei Medici dell'Umbria, le Usl del territorio, le rappresentanze sindacali di categoria e quanti altri ritenuti necessari per ripristinare la figura del medico scolastico negli istituti della regione e che tale figura sia messa in grado di operare al più presto anche attraverso una coerente programmazione territoriale”.