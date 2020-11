(UNWEB) “Quanto successo ieri a Umbertide, in occasione del Consiglio comunale straordinario che era stato richiesto dalle forze politiche di minoranza, e poi fatto saltare dai rappresentanti della Lega, è un fatto grave che, ci auguriamo, non si ripeta”. Lo dichiarano i consiglieri regionali dei gruppi di minoranza, Tommaso Bori, Simona Meloni, Michele Bettarelli, Fabio Paparelli, Donatella Porzi (Pd), Thomas De Luca (M5S), Andrea Fora (Patto civico) e Vincenzo Bianconi (Misto).

I consiglieri di opposizione ritengono che “arrivare a bollare come atto di strumentalizzazione politica, una legittima iniziativa istituzionale, promossa dai banchi dell'opposizione, pensata per favorire una discussione aperta sui temi dell'emergenza sanitaria, significa accampare scuse utili solo a negare occasioni di confronto su temi particolarmente sentiti daI cittadini. Facciamo dunque appello - aggiungono - ai colleghi consiglieri regionali della Lega affinché si facciano promotori di iniziative tese a non far ripetere casi del genere, davvero indecorosi, così come successo recentemente a Umbertide e, non più tardi di qualche settimana fa, anche Montefalco, dove la maggioranza di centro destra ha mandato deserta la seduta del Consiglio comunale sul tema del dissesto finanziario dell'ente”.

“Serve quindi recuperare, tutti quanti, un adeguato senso delle istituzioni e rispetto dei ruoli. Laddove siamo al governo - concludono Pd, M5S, Patto civico e Misto - cercheremo di promuovere, noi per primi, dei comportamenti istituzionali che riconoscano maggiormente il ruolo delle opposizioni dei consigli comunali, specie quando vengono legittimamente avanzate proposte e critiche costruttive”.