(UNWEB) “Oggi finalmente è stato portato a termine un percorso, iniziato con la discussione del 13 ottobre, che porterà a dotare la Polizia penitenziaria di strumenti adeguati al ruolo che il Corpo è chiamato a svolgere”.

Lo afferma il consigliere Francesca Peppucci facendo riferimento all’approvazione da parte dell’Aula di Palazzo Cesaroni della mozione proposta dai consiglieri della Lega che impegna la Giunta ad “assumere ogni opportuna iniziativa e confronto con il Governo al fine di dotare gli agenti di Polizia penitenziaria di pistole a impulsi elettrici (conosciuta come taser) e spray urticante, affinché possano poter fronteggiare situazioni di autodifesa in caso di necessità”. Peppucci, commentando l’esito dei lavori, rimarca che “le notizie di ferimenti e violenze verso la Polizia penitenziaria sono praticamente quotidiane e non possiamo attendere il prossimo caso per chiederci in che modo intervenire: colluttazioni e ferimenti sono stati 232 nel 2019 e già 138 nei primi sei mesi del 2020. La materia sicurezza – conclude Francesca Peppucci - non è di diretta competenza dell’Assemblea legislativa, ciò nonostante è importante che la Giunta regionale dia un segnale e richieda al Governo nazionale di farsi carico del problema. Una dotazione adeguata per gli agenti penitenziari significa una maggiore sicurezza per loro quanto per i detenuti non violenti, che potranno a loro volta essere meglio tutelati. Soddisfatta che oggi il consiglio regionale si sia espresso a favore del potenziamento dell'equipaggiamento degli agenti di polizia penitenziaria. Abbiamo iniziato un percorso importante per la tutela della sicurezza di uomini e donne che ogni giorno mettono a repentaglio la propria vita".