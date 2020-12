(UNWEB) Con 12 voti a favore della maggioranza e 7 contrari dell’opposizione l’Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato la mozione proposta dai consiglieri della Lega, Francesca Peppucci, Daniele Carissimi, Eugenio Rondini, Daniele Nicchi, Stefano Pastorelli e Paola Fioroni che impegna la Giunta ad “assumere ogni opportuna iniziativa e confronto con il Governo al fine di dotare gli agenti di Polizia penitenziaria di pistole a impulsi elettrici (conosciuta come taser) e spray urticante, affinché possano poter fronteggiare situazioni di autodifesa in caso di necessità”. La mozione era stata illustrata da Francesca Peppucci nella seduta del 13 ottobre scorso (https://tinyurl.com/y279vqgt (link is external)).