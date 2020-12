L’Assemblea legislativa ha respinto, con 6 voti favorevoli (Bettarelli, Porzi, Bori-Pd, De Luca-M5S, Bianconi-Misto, Fora-Patto civico) e 9 astenuti (Pastorelli, Mancini, Rondini, Nicchi, Peppucci, Carissimi, Fioroni, Melasecche-Lega, Morroni-FI) una mozione di iniziativa dei consiglieri Michele Bettarelli (Pd), Marco Squarta, Eleonora Pace (FdI) e Simona Meloni (Pd) che mirava ad impegnare la Giunta regionale ad “istituire una misura di sostegno specifica a favore degli operatori economici organizzatori di eventi fieristici, degli operatori economici della logistica e dell’allestimento”.

(UNWEB) Perugia, – L’Assemblea legislativa ha respinto, con 6 voti favorevoli (Bettarelli, Porzi, Bori-Pd, De Luca-M5S, Bianconi-Misto, Fora-Patto civico) e 9 astenuti (Pastorelli, Mancini, Rondini, Nicchi, Peppucci, Carissimi, Fioroni, Melasecche-Lega, Morroni-FI) una mozione di iniziativa dei consiglieri Michele Bettarelli (Pd), Marco Squarta, Eleonora Pace (FdI) e Simona Meloni (Pd) che mirava ad impegnare la Giunta regionale ad “istituire una misura di sostegno specifica a favore degli operatori economici organizzatori di eventi fieristici, degli operatori economici della logistica e dell’allestimento, che nel 2019 avevano una quota di fatturato superiore al 50 percento proveniente da servizi connessi ad eventi fieristici, che senza cumularsi con altre interventi di sostegno provenienti da Enti Pubblici, consenta di salvare lo strategico settore economico”.

Nell’illustrazione dell’atto, il primo firmatario, Bettarelli ha evidenziato come, a causa della pandemia da Covid-19, “gli eventi fieristici di rilevanza nazionale programmati in Umbria sono stati tutti annullati a partire dal mese di marzo 2020, mentre la proroga dello stato di emergenza al 31 gennaio 2021 fa prevedere che essi non avranno luogo ancora per molti mesi. Il settore fieristico ha una rilevanza anche in termini di incoming e quindi il sostegno agli operatori economici di questo settore è un sostegno indiretto anche a quello ricettivo in generale. Le gravi perdite subite rischiano di cancellare un intero sistema economico che ha rilevanza strategica e che non godrà dei sostegni previsti a livello ministeriale”.

DICHIARAZIONI DI VOTO

Thomas De Luca (M5S): “Il mio sarà un voto favorevole auspicando che, conseguentemente, si prenda davvero in considerazione la previsione di risorse per questo settore che costituisce, nelle maglie dei vari codici ‘Ateco’, uno fra i tanti a non aver trovato risposte e su cui invece la politica deve rispondere con giusti e congrui ristori”.

Valerio MANCINI (Lega): “Il nostro sarà un voto di astensione poiché assistiamo all’ennesima proposta che riguarda iniziative che la Giunta regionale ha già messo in campo e sostiene, come si può leggere anche dai giornali. Si tratta di procedure consiliari anomale poiché sugli aiuti richiesti per questo settore la Giunta sta già operando”.

Andrea FORA (Patto civico per l’Umbria): “Vorrei fare una domanda alla maggioranza: ma quanto pensate che le persone, fuori da questo Palazzo, capiranno ancora il vostro atteggiamento? Vi ricordo che si tornerà al voto tra quattro anni e non fra due mesi. Poi vi chiederò di spiegarmi il perché continuate ad avere questo atteggiamento. Il mio sarà un voto favorevole”.

Tommaso BORI (Pd): “Voterò favorevolmente. Siamo al totale paradosso: al consigliere Mancini, in base a quanto ha detto, basterebbe leggere i giornali per sapere cosa fa la Giunta e non di avere un confronto diretto in quanto esponente di maggioranza. Trovo la sua dichiarazione la resa di qualunque tipo di buona politica. Noi vogliamo entrare nel merito delle cose che si fanno. È inaccettabile ricevere rimproveri perché si fanno proposte. È normale che temi come questo entrino nel dibattito pubblico”.

Michele BETTARELLI (Pd): “Ai colleghi della Lega dico che questa non è la partita dei numeri. Vi astenete per non far passare una mozione che riguarda organizzatori di eventi, partite iva, imprenditori di cui voi vi fate da sempre garanti. Ma siccome la proposta viene da una parte che non vi piace decidete di astenervi. Di fatto non accettate che venga istituita una misura specifica per gli operatori fieristici”.

Stefano PASTORELLI (Lega): “Continuate a dire bugie all’infinito. Da mesi, come Lega, ci stiamo battendo per le partite iva. Da tempo chiediamo alla Presidente e alla Giunta di prevedere interventi e questo stanno facendo. L’opposizione è senza idee e rincorre quelle della maggioranza. Oggi non votiamo contro gli aiuti alle partite iva, la storia e gli organi di informazione parlano d’altro”.