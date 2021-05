(UNWEB) “In coerenza con quanto affermato oggi all’Ansa dalla Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, ci aspettiamo che adesso, lei per prima, proceda in Umbria ‘ad allentare la pressione fiscale investendo denaro pubblico per far ripartire vita ed economia’, anzi ci stupiamo che in oltre 14 mesi di gestione dell’emergenza Coronavirus non l’abbia ancora fatto”.

Così i consiglieri regionali del Partito democratico, Michele Bettarelli, Tommaso Bori, Simona Meloni e Donatella Porzi secondo i quali, “con il solito benaltrismo, tipico degli esponenti della Lega, si è subito pronti a puntare il dito contro l’obiettivo politico di turno, senza tenere conto delle responsabilità e soprattutto delle mancanze che si hanno in casa propria”.

“Ci auguriamo di vedere presto abbassare la tassa sul bollo auto, irpef e le aliquote Irap – scrivono i consiglieri Dem - che, come noto, sono di competenza regionale, ma fino a quel momento chiediamo alla Presidente di occuparsi maggiormente del caos della campagna vaccinale umbra piuttosto che a perdere tempo in dichiarazioni su temi nazionali che lasciano il tempo che trovano”.

“Ad oggi – concludono - l’unica vera notizia è che, non avendo ridotto la pressione fiscale in Umbria, la Presidente predica bene ma razzola male”.