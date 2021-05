(UNWEB) “Mentre la sinistra e il PD in particolare insistono per aumentare le tasse ai cittadini, la Lega sta lavorando nella direzione opposta di diminuirle”. Così il capogruppo della Lega, Stefano Pastorelli che esprime “pieno sostegno alla presidente Donatella Tesei intervenuta sulle parole del segretario del PD Enrico Letta in materia fiscale, esprimendo la necessità di allentare la pressione fiscale e investire denaro pubblico per far ripartire vita ed economia”.

“Il PD si rassegni – scrive Pastorelli -, non è certo questo il momento di aumentare le tasse e mettere le mani nelle tasche di imprese e cittadini già fortemente provati dal covid e dalla crisi economico-sociale che ne è scaturita. Lo stesso presidente Mario Draghi ha ‘asfaltato’ Letta rimettendolo al suo posto e ricordando che questo non è certo il momento di prendere soldi ai cittadini, ma di darli”.

“Il nostro segretario Matteo Salvini, insieme ai Parlamentari e Ministri della Lega sta lavorando nella direzione di allentare la tassazione con proposte serie e ragionate per far ripartire il tessuto economico e dare respiro a famiglie, commercianti, imprese e partite IVA. Ci sorprende che Letta e il PD – aggiunge Pastorelli - non abbiano la sensibilità di capire che in questo momento di tutto abbiamo bisogno tranne che di nuove tasse. Evidente e netta la scollatura del partito di sinistra non solo dal tessuto cittadino, ma dalla realtà”.

“Le proposte fiscali della Lega puntano ad eliminare l’Imu su immobili sfitti, inagibili o occupati abusivamente, a diminuire l’IVA su beni di prima necessità come pane, latte, frutta e verdura ed attuare un taglio dell’Irpef per il ceto medio, oltre ad introdurre la Flat Tax al 15 per cento – conclude Pastorelli - per imprese e famiglie. Apriamo un dibattito su questo, non sulle farneticazioni del PD”.