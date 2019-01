(UMWEB) Spoleto. La Monini Marconi festeggia contro Roma la sesta vittoria consecutiva in campionato. Tra turni di riposo e gare rimandate per gli impegni di alcuni giocatori in nazionale, gli oleari agguantano momentaneamente il secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Brescia, sconfitta a Lagonegro. Una classifica che è certamente destinata a stravolgersi dopo che tutte le squadre avranno recuperato i propri incontri, ma il segnale che la società gialloblu sta lanciando al campionato è ora chiarissimo. La vittoria è arrivata tra l’altro con una prestazione convincente in tutti i fondamentali, e con Padura Diaz e Aguenier a dir poco straripanti.



La cronaca - Monti conferma il sestetto vittorioso ad Alessano, Budani ritrova Antonucci al centro e si affida all’espertissima diagonale Paolucci-Lasko. Fedrizzi piazza subito l’ace del doppio vantaggio, Rosso chiude da par suo un’azione lunghissima. “Friz” si esalta anche in pipe, Roma però è molto solida e trova il vantaggio con un muro su Padura (6-7). Con un turno in battuta molto buono di Aguenier gli oleari rimettono il naso davanti e con Zoppellari dai 9 metri aumentano il gap a più cinque (17-12). Il break di 3-0 di Roma spaventa solo per un attimo perché i muri di Aguenier e Fedrizzi riportano la situazione alla tranquillità (22-16), ed è sempre il francese a muro a chiude la prima frazione.

Si riparte con lo stesso equilibrio che aveva caratterizzato l’inizio di primo set. Allora ci prova Padura con una bomba dai 9 metri che la difesa di Roma non tiene, poi Fedrizzi col mani out per l’8-7. Ancora una volta Roma ribalta con un muro, ma ancora una volta Spoleto è bravissima a spegnere sul nascere le velleità degli ospiti. Ci pensano Rosso e Padura con due monster block: 13-10 e time out per Budani. I suoi rientrano in campo piuttosto spenti, Monti ne approfitta inserendo Ottaviani che trova subito due ottimi servizi e mette le ali ai suoi (18-12), che continuano a martellare con Aguenier al centro e con Fedrizzi in battuta (23-15) e chiudono in scioltezza anche il secondo set.

Padura Diaz sveglia il Palarota nel quarto set con un attacco pazzesco sui tre metri, è Roma però a condurre 5-7. Ci pensa il cubano con due attacchi poderosi a scrivere la parità, poi il suo show prosegue con un ace a oltre 100 km/h che fissa il punteggio sul 10-8 e induce Budani a fermare il gioco. Stavolta la reazione c’è e porta prima al pareggio a quota 13, poi al sorpasso sul 14-15 grazie all’ace di Rossi. C’è bagarre in questo terzo periodo, anche il pubblico del Palarota si scuote e comincia ad incitare i propri beniamini. Fedrizzi ripaga i tifosi con un turno in battuta devastante che spacca il set e riporta la Monini in un lampo a più tre (22-19). Ottaviani griffa il match con un pallonetto dolcissimo, Lasko sbaglia il servizio e per la Monini è festa.

Monini Spoleto – Roma Volley 3-0 (25-17; 25-16; 25-21)

Monini Spoleto: Zamagni 6, Fedrizzi 8, Zoppellari 2, Padura Diaz 18, Rosso 7, Aguenier 9, Santucci (L), Di Renzo (L), Ottaviani 2, Costanzi, Segoni, Mariano, Festi, Katalan. All: Monti

Roma Volley: Lasko 8, Zappoli 9, Antonucci 1, Rossi 5, Rau 4, Paolucci, Titta (L), Rizzi (L), Genna 1, Tozzi 1, Borraccino 3, Pregnolto. All: Budani