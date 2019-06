Presentata in Provincia la gara del campionato italiano in programma domenica 16 giugno. Bacchetta: “Manifestazione importante che aiuta anche il turismo”



(UMWEB) Perugia, - Si è tenuta questa mattina a Perugia, nella prestigiosa sede della Provincia, all’interno della sala Pagliacci, la conferenza di presentazione del Campionato Italiano Juniores di ciclismo, gara che si svolgerà domenica 16 giugno a Città di Castello. La prova tricolore, valida anche come 25° Trofeo Alta Valle del Tevere e Memorial Renato Amantini - Antonio Bellanti, vedrà ai nastri di partenza tutti i migliori corridori di categoria del panorama nazionale e sarà organizzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica Fortebraccio da Montone, insieme alla Federazione Ciclistica Italiana e al Comitato Regionale Umbria, che con di pari passo con le realtà del territorio lavorano per far crescere, praticare e amare il ciclismo.

All’incontro hanno partecipato il presidente della Provincia di Perugia Luciano Bacchetta, l’assessore allo sport di Città di Castello Massimo Massetti, la vicepresidente vicario della Federazione Ciclistica Italiana Daniela Isetti, il vice commissario del Comitato Regionale Umbria avv. Carlo Moriconi, il presidente regionale del CONI dell’Umbria Domenico Ignozza, il direttore di organizzazione Enzo Amantini, il consigliere del Comune di Montone Simone Zangarelli e in rappresentanza del Team Fortebraccio il dirigente avv. Carlo Smargassi.

La prova tricolore del 16 giugno partirà alle ore 13:00 da Viale Vittorio Veneto e terminerà sempre nella stessa località dopo 133,7 km. la corsa transiterà per 10 volte sotto lo striscione del traguardo per coinvolgere più possibile il pubblico presente e per regalare uno spettacolo assoluto agli appassionati. I giri totali saranno 5: in 3 di questi è prevista la scalata della salita della Dogana Vecchia, negli altri 2 i ciclisti dovranno affrontare due scalate (La Montesca oltre a quella della Dogana Vecchia). Sarà un percorso tecnico e impegnativo.

“E’ un grande risultato a livello organizzativo per un appuntamento sportivo di spessore nazionale – ha detto Bacchetta -. Per questo ringrazio tutti coloro che hanno con il loro contribuito permesso di portare nel nostro territorio un evento così importante sotto il profilo sportivo e anche della promozione turistica”.

“Per Città di Castello – ha spiegato Massetti - è un onore ospitare una competizione nazionale e siamo pronti ad accogliere tutte le persone che verranno nel weekend della gara. Questo ci permetterà tra l’altro di mettere in risalto le bellezze della nostra città e devo dire che abbiamo avuto una risposta positiva da parte di tutti, compresi i commercianti che esporranno nelle loro vetrine la bandiera tricolore”.

“E’ una occasione importantissima per tutto il territorio e siamo felici di sostenere questa iniziativa – ha aggiunto Zangarelli -. Appuntamento che metterà di fronte i migliori ciclisti nazionali della categoria juniores e che porterà in Alta Valle del Tevere tantissime persone da ogni parte d’Italia. Grazie al Team Fortebraccio che in ogni attività porta in alto il nome di Montone”.

“Il Campionato Italiano Juniores – ha precisato Isetti - è uno degli eventi più importanti di questa stagione e rappresenta un momento molto atteso dalla Federazione. C’è grande attenzione da parte nostra anche verso una categoria che mette in risalto i migliori giovani italiani. Il giorno precedente alla gara ci sarà poi un incontro rivolto agli atleti sul tema della sicurezza, assoluta novità alla quale teniamo moltissimo. Grazie alla Fortebraccio, alle istituzioni e al CONI che assieme alla Federazione collaborano per la perfetta riuscita di questa competizione”.

“Siamo alla volata finale e siamo pronti ad assistere a questo grande spettacolo sportivo – ha sottolineato Moriconi -. L’Umbria torna ad ospitare un campionato tanto importante dopo tanti anni e questo è per noi motivo di grande soddisfazione”.

“Le categorie giovanili – ha evidenziato Ignozza - rappresentano il futuro dello sport e in questo caso del ciclismo e da parte nostra c’è sempre massimo sostegno quando si parla dei giovani e del loro fare sport. Per organizzare eventi di questo spessore serve tanto lavoro ed il fatto di esserci riusciti è un grande risultato per tutta l’Umbria”.

“Ringraziamo la Federazione Ciclistica Italiana ed il Comitato Regionale – ha precisato Smargiassi - per la fiducia che ci hanno dimostrato nell’affidarci l’organizzazione di una gara che oltre a regalare spettacolo a livello sportivo rappresenta anche una importante opportunità turistica. Noi siamo pronti e ringraziamo le istituzioni, gli sponsor e i volontari per il supporto”.

“Stiamo lavorando da diverso tempo all’organizzazione del Campionato Italiano Juniores – ha concluso Amantini - ringrazio le famiglie Celestini e Rossi perché è soprattutto grazie al loro impegno che il Team Fortebraccio è cresciuto meritandosi questa opportunità. Percorso tecnico ed impegnativo che metterà in risalto le qualità dei corridori e che permetterà con i 10 passaggi sulla linea del traguardo a tutti gli sportivi di gustare al meglio le fasi salienti dalla competizione”.

IL DETTAGLIO DEL PERCORSO

- Queste le strade e le località interessate nel 1°, nel 2° e nel 5° giro (ognuna di queste tornate misurerà 24,73 km): VIALE VITTORIO VENETO, VIALE ALDO BOLOGNI, CIMITERO, VIA CAROLINA TORREGGIANO, LOC. CASELLA, VIALE VITTORIO VENETO VIALE VITTORIO VENETO, SOTTO LE MURA, PONTE DEL TEVERE, SANSECONDO, SALITA DELLA DOGANA VECCHIA, CROCE DI CASTIGLIONE, SANSECONDO, PONTE DEL TEVERE, VIA LEOPOLDO FRANCHETTI, TRE BIS, VIALE VITTORIO VENETO.

- Queste le strade e le località interessate nel 3° e nel 4° giro (ognuna di queste tornate misurerà 30,1 km): VIALE VITTORIO VENETO, VIALE ALDO BOLOGNI, CIMITERO, VIA CAROLINA TORREGGIANO, LOC. CASELLA, VIALE VITTORIO VENETO. INDI: VIALE VITTORIO VENETO, VIALE ARMANDO DIAZ, VIALE EUROPA, ROTONDA MECDOLNAD, VIA ARETINA, BIVIO MONTESCA INIZIO SALITA, (Km 2,7) MONTESCA GPM, INIZIO DISCESA, (km 1,1) VIA ARETINA, VIA CORTONESE, SANSECONDO, SALITA DELLA DOGANA VECCHIA, CROCE DI CASTIGLIONE, SANSECONDO, PONTE DEL TEVERE, VIA LEOPOLDO FRANCHETTI, TRE BIS, VIALE VITTORIO VENETO