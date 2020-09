(UNWEB) Perugia. Arriva da Casalmaggiore per trovare riscatto dopo una stagione terminata troppo presto per tutti. Grandi doti sia offensive che di ricezione Kenia Carcaces con i suoi 190 centimetri, completa la rosa a disposizione di coach Bovari mettendo a disposizione della Bartoccini Fortinfissi Perugia tutta l'esperienza accumulata in tanti anni di trofei vinti e massime serie giocate in giro per il mondo tra cui: 5 campionati cubani (su 6 finali disputate), 2 campionati svizzeri e altrettante Coppe di Svizzera, 1 Supercoppa Svizzera, un oro al Campionato Nordamericano, un argento al World Grand

Prix e molti premi individuali aggiudicati tra campionati cubani, giapponesi e svizzeri e 2 premi come miglior schiacciatrice del Mondiale per Club (2013-2014).



Palmarès

Club

Campionato cubano femminile: 5

2006, 2007, 2009, 2010, 2011

Campionato svizzero: 2 (2013-14, 2016-17)

Coppa di Svizzera: 2 (2013-14, 2016-17)

Svizzera Supercoppa svizzera: 1 (2016)

Giappone Torneo Kurowashiki: 1 (2006)

Giappone/Corea del Sud V.League Top Match: 1 (2006)

Nazionale

Campionato nordamericano Under-20: (2002) Bronzo

Campionato nordamericano: (2005) Argento, (2007) Oro, (2009) Bronzo, (2011) Bronzo

Giochi centramericani e caraibici: (2006) Argento

Montreux Volley Masters: (2007) Argento

Coppa panamericana: (2007) Oro

Giochi panamericani: (2007) Oro

World Gran Prix: (2008) Argento

Montreux Volley Masters: 1 Oro (2008), 1 Bronzo (2010), 1 Argento (2011)