Ad ospitare la seconda edizione dell’evento il Golf Club Perugia. Spazio anche alla gara dei bambini e ai motori con le ibride Fiat 500 e Panda

(UNWEB) – Perugia, È Leonardo Bianconi il vincitore della seconda edizione di Satiri Auto Golf cup, in scena domenica 6 settembre al Golf Club Perugia. L’atleta umbro ha trionfato sul green di Santa Sabina avendo la meglio sugli oltre 120 sportivi arrivati, oltre che dall’Umbria, da Lazio, Marche e Toscana. Un record di partecipanti che ha piacevolmente stupito gli organizzatori della gara disputata secondo la formula 18 buche Stableford 3 categorie.

Oltre ai professionisti, quest’anno il trofeo ha dato spazio anche ai più giovani, sabato 5 settembre, con la gara ‘Junior dream’ rivolta ai bambini dai 6 ai 12 anni. Una novità “che vorremmo mantenere anche il prossimo anno, infatti si sta già lavorando alla prossima edizione”, ha raccontato Silvia Satiri, titolare di Satiri Auto.

“È stata una grande soddisfazione – ha aggiunto Satiri –, non ci aspettavamo tutti questi iscritti. È un orgoglio per la nostra concessionaria e per il Golf Club Perugia, anche l’aver aperto ai ragazzi più piccoli perché sono loro il nostro futuro. Il golf è uno sport meraviglioso, che spinge a confrontarsi con se stessi e sfidare i propri limiti ed è un gioco fatto di passione. Un po’ come la passione per i motori che ci caratterizza e che abbiamo voluto celebrare portando in questa splendida cornice del Golf Club Perugia le ‘nostre’ Fiat ibride, la 500 e la Panda. Poi, non poteva mancare la linea più sportiva, con l’angolo riservato al marchio Abarth”.

“Ho giocato bene – ha dichiarato Bianconi –, è stata una bella gara anche se potevo fare ancora di più, ho giocato male le ultime due buche. Questo risultato mi entusiasma e mi sprona ad andare avanti in questo sport che non è semplice come può sembrare perché richiede mobilità, forza, equilibrio”.

“Consideriamo questo connubio tra Satiri Auto e Golf Club Perugia come ormai consolidato – ha dichiarato Silvano Moca, vicepresidente del club perugino –. Collaborando ho avuto modo di ‘assaporare’ il concetto di famiglia, perché quella di Satiri è un’azienda a conduzione familiare che si è strutturata negli anni. Anche il Golf club Perugia, oltre all’aspetto sportivo, coltiva questo senso di appartenenza ad una grande famiglia”. All’evento è intervenuto anche il consigliere del Comune di Perugia, Riccardo Mencaglia. “É una manifestazione ancora giovane – ha detto Mencaglia – ma oggi ha dimostrato di riuscire a fare numeri importanti e sicuramente è un valore aggiunto il messaggio che Satiri Auto ha voluto dare, di speranza e di ripartenza attraverso lo sport in questo momento difficile”.