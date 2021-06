Morte di Giorgio Armillei. Il cordoglio delle istituzioni

Ceccanti (Pd) Piangiamo la scomparsa improvvisa di Giorgio Armillei, riformista coerente e concreto

Dichiara il deputato Pd Stefano Ceccanti, vice-presidente dell'Associazione Libertà Eguale:

"Ci ha lasciato del tutto improvvisamente stamani, a Terni, Giorgio Armillei.

Laureato in Giurisprudenza all'Università La Sapienza, Giorgio Armillei aveva sempre saputo unire l'impegno professionale prima nella Cisl e poi, come dirigente, nel Comune di Terni, con quello ecclesiale, civico ed intellettuale. Aveva fatto parte della Presidenza nazionale della Fuci, di quella diocesana dell'Azione Cattolica ed era uno degli animatori del Gruppo del Landino che si riunisce ogni anno a Camaldoli.

Intensamente impegnato per la crescita dell'intera comunità umbra con idee, progetti e proposte, è stato per una stagione importante anche assessore al Comune di Terni, impegnandosi per il suo rilancio innanzitutto intorno all'idea di farne Città capitale della Cultura.

Politico integerrimo, intellettuale dall'animo gentile, da acuto analista della politica ha fatto sempre sentire in tutti questi anni la sua voce di riformista, coerente e pragmatico al tempo stesso, in numerosi interventi sulle vicende politiche nazionali ed europee, anche per l'associazione Libertà Eguale.

Ci mancherà moltissimo. Un abbraccio alla moglie Donatella e al figlio Francesco."

-----------------------------------------

Il cordoglio di Fratelli d'Italia

La comunità di Fratelli d'Italia esprime profondo cordoglio per la perdita di Giorgio Armillei. Uomo di grande spessore e infaticabile animatore del dibattito cittadino già assessore alla cultura del Comune di Terni . Uomo proveniente dal mondo cattolico capace di interloquire con chiunque avesse a cuore le sorti della città. Anche da posizioni politiche alquanto distanti , Fratelli d'Italia non può non riconoscere la sua capacità di dialettica e la sua velata critica nei confronti di apparati di partito con cui spesso si è trovato in difficolta proprio per la sua saggezza e libertà di pensiero.

Presidente Provinciale Fratelli d'Italia

--------------------------

La Cisl di Terni esprime profondo cordoglio rispetto alla prematura scomparsa di Giorgio Armillei.



Negli ultimi anni aveva iniziato sia a livello personale che con l'Azione Cattolica, una collaborazione con il sindacato sulle tematiche del lavoro, dell'economia e dello sviluppo del comprensorio, partecipando on line nel dicembre scorso all'iniziativa organizzata dalla Segreteria regionale sui 70 anni della Cisl.

"Un intellettuale e studioso -afferma Riccardo Marcelli, Responsabile della Cisl di Terni- capace di analizzare la realtà, proporre soluzioni, spesso anche coraggiose cercando sempre di costruire nel pieno rispetto delle idee, proprie ed altrui, pensando sempre al bene comune".

La Cisl esprime vicinanza alla famiglia.