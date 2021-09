(UNWEB) Corciano. Per la settima volta i Ciclopeperoncini sono partiti da Corciano per una lungo pedalata attraverso l'Italia che si concluderà sabato 2 ottobre nella piazza di San Mango D'Acquino in Calabria. Come da tradizione, la partenza ha avuto luogo il 27 settembre, dopo il saluto del Sindaco Cristian Betti e dell'Assessore Francesco Mangano, con tanto di benedizione impartita ai ciclisti da Don Antonio davanti alla chiesa del Girasole di San Mariano.

"Siamo con voi attraverso l'Italia - ha detto il Sindaco Betti nel suo saluto - e vi sosteniamo in questa avventura che porterà ancora una volta la vostra gioia, il vostro ottimismo e la vostra tenacia tra le varie comunità che incontrerete lungo il cammino." All'insegna del motto 'Se la vita è un viaggio noi lo facciamo in bici...', il gruppo di 10 corridori, guidati dal corcianese Francesco Torquato, toccherà 5 tappe prima della meta: L'Aquila (1° tappa 165 km), Isernia (2° tappa 160 km), S. Sessio Baronia (3° tappa 130 km), Matera (4° tappa 170 km), Corigliano Calabro (5° tappa 150 km) e San Mango d'Aquino (6° tappa 170 km). Ai ciclisti umbri si aggregheranno amatori locali nell'ultima tappa prima dell'arrivo a San Mango, dove la comitiva troverà un comitato di benvenuto che darà vita ad una serata ricca di spettacoli, musica e gastronomia, ovviamente il tutto condito da ottimi peperoncini.