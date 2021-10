Un sostegno concreto alle scuole



(UNWEB) Perugia – Sono stati consegnati oggi, nella sede della di piazza Italia della Provincia di Perugia, ai Dirigenti scolastici delle scuole che hanno partecipato al bando, i Kit – Lego Education SPIKE pensati come validissima alternativa all’ora di religione. L'associazione ha sposato questo progetto perché, incentiva l’educazione al pensiero scientifico nelle scuole e riesce a fornire un’alternativa di livello all’ora di religione. In Umbria hanno partecipato 4 scuole: l’Istituto Comprensivo di Torgiano-Bettona, l’Istituto Omnicomprensivo di Giano dell'Umbria, l’Istituto Comprensivo di Umbertide Montone Pietralunga e l’Istituto Comprensivo di Perugia 12 (Ponte S. Giovanni), a questi Istituti sono stati assegnati 12 Kit. “In questo modo – spiegano i volontari - abbiamo voluto dare un aiuto concreto alle scuole, che spesso non hanno le risorse economiche per valorizzare quello spazio di apprendimento. Tra i nostri obiettivi c’è la promozione della cultura scientifica e questo kit è uno strumento utile a insegnare le materie attualmente fondamentali per capire il presente e modellare il futuro: scienza, tecnologia, ingegneria e matematica”.