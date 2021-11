(UNWEB) "Insediamento al vertice della Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell’Umbria, dal 29 novembre, l’Ing. Francesco Notaro, attuale Comandante di Roma, dopo essere stato nominato Dirigente Generale del Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, è stato assegnato in Umbria in qualità di Direttore regionale dei Vigili del Fuoco.



Laureato in Ingegneria Civile Trasporti presso l’Università degli Studi di Roma nel 1992, nel 2001 consegue anche il diploma di specializzazione post-laurea in “Sicurezza e protezione”.

Entra nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994 prestando servizio presso la Direzione Interregionale Veneto e T.A.A..

Nel 1998 è trasferito a Roma presso l’Ispettorato Formazione Professionale, ora Direzione Centrale per la Formazione, dove si è occupato in particolare della realizzazione ed attuazione di progetti su corsi di formazione, della diffusione del progetto Scuola Sicura, della realizzazione di corsi ad alta specializzazione. Sempre nello stesso periodo riveste l’incarico di Direttore del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Dal 2003 al 2007 è stato componente del comitato di redazione della rivista ufficiale dei vigili del fuoco “Obiettivo Sicurezza” e della pubblicazione scientifica “Quaderni di Scienza e Tecnica”

Negli anni assume diversi incarichi nell’ambito dei rischi rilevanti, partecipa quale relatore a convegni tecnici sulla prevenzione incendi e autore di articoli e pubblicazioni tecnico-scientifiche.

È componente di gruppi di lavoro sia a livello territoriale che nazionale.

Nella sua carriera ha partecipato a numerosi interventi di soccorso anche in ambito delle principali calamità naturali che hanno colpito il paese.

Nel luglio 2006 è nominato dirigente ed ha svolto dapprima l’incarico di dirigente addetto presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano e, successivamente, quello di Comandante Provinciale di Grosseto. Dal 2009 al 2014 ha diretto il Nucleo Investigativo Antincendi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e, dal gennaio 2014 al settembre 2015 è stato Comandante Provinciale di Taranto. Nominato dirigente superiore nel luglio 2015 assume, da settembre 2015, l’incarico di Comandante Provinciale di Padova dove rimane sino a marzo 2017.

Dal 20 marzo al 20 settembre 2017 ricopre l’incarico di Comandante Provinciale di Livorno, dove coordina l’ultima emergenza alluvionale avvenuta nel mese di settembre.

Dal 20 settembre 2017 al 18 settembre 2018 ricopre l’incarico di comandante Provinciale di Perugia.

Il 18 settembre assume, presso la Direzione Centrale per l’emergenza, l’incarico di Dirigente dell’Ufficio di gestione e coordinamento dell'emergenza che mantiene sino al 14 dicembre dello stesso anno.

Dal 14 dicembre 2018 al 29 giugno 2020 ricopre l’incarico Dirigente dell’Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

Il 30 giugno assume l’incarico di Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma che mantiene sino alla nomina, avvenuta lo scorso 4 novembre da parte del Consiglio dei Ministri, a dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'insediamento del nuovo Direttore regionale avverrà il 29 novembre presso la Direzione regionale dei Vigili del Fuoco dell'Umbria."