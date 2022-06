Guerra e pandemia le parole chiave della Tavola Rotonda che stamane coinvolgerà, tra gli altri, i rettori di cinque Atenei

(UNWEB) Perugia, Quale futuro attendersi per l’internazionalizzazione delle Università italiane dopo la pandemia e le incertezze della guerra in Ucraina? Il 16 giugno alle ore 11:30, rettori e prorettori di sei Università ne discuteranno all’Università per Stranieri di Perugia, in una tavola rotonda ospitata nell’ambito del Convegno annuale dello Standing group di Relazioni internazionali (SGRI) della Società italiana di Scienza Politica (SISP).

Interverranno i rettori delle due Università perugine, Valerio De Cesaris e Maurizio Oliviero, il rettore di Brescia, Maurizio Tira, coordinatore delle attività internazionali della Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), il prorettore dell’Università Siena e presidente della SISP, Luca Verzichelli, la prorettrice dell’ateneo di Catania, Francesca Longo, e il prorettore della LUISS di Roma, Raffaele Marchetti.

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) parteciperà al nella persona del Direttore per la Promozione della Cultura e della Lingua Italiana, il Ministro Alessandro De Pedys.

I lavori saranno coordinati da Federica Guazzini, responsabile per le relazioni internazionali dell’Università per Stranieri di Perugia.

La tavola Rotonda costituirà l’opening event del Convegno, i cui lavori seguiranno il programma seguente:

Giovedì 16 giugno

14:30-16:00 | Sessione plenaria: Qualcuno all'ascolto? Analisi politologica, dibattito pubblico, decisione politica (Aula Magna)

coordina: Emidio Diodato (Università per Stranieri di Perugia)

Speakers:

Filippo Andreatta (University of Bologna)

Alessio Lasta (La7)

Sonia Lucarelli (University of Bologna)

Massimiliano Panarari (Università Telematica Mercatorum)

Alessandro Marrone (Istituto Affari Internazionali)

16:30-18:30 | Panel session

Panel 1: Civil wars: Actors and Dynamics (Aula Musica)

Chair: Francesco N. Moro (University of Bologna)

Discussant: Stefano Costalli (University of Firenze)

Edoardo Corradi (University of Genoa), The Logic of Alliance Formation in Civil Wars

Giuseppe Spatafora (University of Oxford), Carpe Diem: When Foreign Sponsors Intervene Directly in Civil War

Maria Amjad (University of Genoa), Towards Understanding the Overtime Variations in Rebel Groups’ Decisions Regarding Participation in the Formal Negotiations of the Peace Negotiation Process

Andrea Novellis (University of Milan), Unlikely alliances: power sharing institutions during civil wars

Panel 2: European Defence and Security (Aula VIII)

Chair/Discussant: Fabrizio Coticchia (University of Genoa)

Andrew Moravcsik (Princeton University) & Jonata Anicetti (Metropolitan University Prague), More bark than bite? The Impact of Italy’s Radical Right on Foreign, European and Defense Policy

Enrico Fassi (Catholic University Milan) & Emanuele Castelli (University of Parma), Democracy promotion and positive peace: evaluating the European Neighborhood Policy

Lorenzo Ghione (University of Bologna), Niger bargaining strategies vis-à-vis the European Union. Asymmetric power relations and the management of donors’ perceptions

Panel 3: Jihad in Africa (Aula IX)

Chair/Discussant: Francesco Strazzari (Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa)

Luca Raineri (Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa), The making of the “Sahelistan”: from the margins to the center of international relations

Edoardo Baldaro (Université Libre de Bruxelles), From the War on Terror to Stabilization: the evolution of security interventions in the Sahelian laboratory

Silvia D’Amato (Leiden University), The patchwork of European Counterterrorism in the Sahel

Ed Stoddard (University of Portsmouth, UK), Competitive Control and the Islamic State West Africa Province

Venerdì 17 giugno

9:00-11:00 | Panel session

Panel 4: New Frontiers in Technology and Security (Aula Musica)

Chair/Discussant: Carla Monteleone (University of Palermo)

Discussant: Emanuele Castelli (University of Parma)

Stephanie Arnold (University of Bologna), Digital transition in Sub-Saharan Africa: a matter of tripartite international cooperation?

Georgios Glouftsios (University of Trento) & Matthias Leese (ETH Zurich, Switzerland), Making International Security through Data. Epistemic Fusion and the Politics of Security Predictions

Rosa Rossi (University of Palermo), Cybersecurity e infrastrutture critiche: Il quadro regolatorio europeo

Panel 5: Liberal Order and its crisis: Processes and Actors (Aula VIII)

Chair/Discussant: Sonia Lucarelli (University of Bologna)

Discussant: Matteo Dian (University of Bologna)

Veronica Strina (University for Foreigners of Perugia), Hegemony with Chinese characteristics The CCP’s passive revolution through Confucianism in the Xi Era

Sofia Eliodori (University for Foreigners of Perugia), Donald Trump and the Contestation of the Traditional US Role in the World

Lorenzo Termine (Sapienza University Rome), L’ascesa di Pechino e il revisionismo. Evidenze empiriche e lacune teoriche delle Relazioni Internazionali

Simone Dossi (University of Milan), Civilian intervention and military change. A preliminary framework for the study of the Chinese case

Panel 6: Crafting Peace: Actors and Narratives (Aula IX)

Chair/Discussant: Edoardo Baldaro (Université Libre de Bruxelles)

Andrea Knapp (University of Bologna), Words on war matter: On the potential of automated text analysis in research on the United Nations

Edoardo Corradi & Cristina Fontanelli (University of Genoa), A Deadly Export: How Do Peace Movements Influence Governmental Ban in Arms Trade?

Giulio Levorato (University of Genoa), Why doesn’t peacebuilding change? The role of intergovernmental organizations in the persistence of liberal peace

Maurizio Recordati (American University, Washington DC), La “geopolitica pop” e il “cantiere strategico” nazionale

11:30-13:00 | Plenary session (keynote speech): Challenges for Multilateralism in a Pre-Post-Covid World (Aula Magna)

Keynote speaker: Richard Caplan (University of Oxford)

14:30-16:00 | Plenary session (roundtable): Pensiero politico e relazioni internazionali (Aula Magna)

Chairs: Alessandro Campi (University of Perugia) and Michele Chiaruzzi (University of Bologna)

Speakers:

Marco Cesa (University of Bologna), Machiavelli

Gabriella Silvestrini (University of Piemonte Orientale, Turin), Rousseau

Damiano Palano (Catholic University of Milan), Marx

Angelo Panebianco (University of Bologna), Relazioni internazionali e teoria politica