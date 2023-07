Il Sindaco di Deruta e presidente de La Strada della Ceramica in Umbria, Michele Toniaccini: "Grande soddisfazione per la riuscita dell'evento"

Il ringraziamento del sindaco di Faenza, Massimo Isola, in un videomessaggio

(UNWEB) Deruta. "E' stato un successo in termini di partecipazione e di sostegno a Faenza e alle altre città alluvionate dell'Emilia Romagna": così il Sindaco di Deruta e presidente de La Strada della Ceramica in Umbria, Michele Toniaccini, all'indomani dell'evento "La Strada della Solidarietà", promosso da "La Strada della Ceramica in Umbria", ha definito la serata, parlando di "grande soddisfazione per l'ennesima dimostrazione di unità da parte dei sindaci dell'associazione".

Il sindaco ha ringraziato "il mondo dell'associazionismo e del volontariato per il contributo dato alla riuscita dell'evento".

Le 6 città de La Strada della Ceramica in Umbria – oltre a Deruta, Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio, Orvieto e Umbertide - hanno voluto realizzare questa serata di solidarietà e beneficenza e stringersi in un grande abbraccio alle popolazioni alluvionate dell'Emilia Romagna. L'evento – che si svolto in una gremita Piazza dei Consoli, a Deruta – era in nome della ceramica e dell'amicizia che lega le città dell'associazione umbra a Faenza e alle altre città colpite dall'alluvione.

Erano presenti oltre al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali, anche il presidente del Consiglio regionale dell'Umbria, Marco Squarta, rappresentanti delle forze dell'ordine, per l'associazione La Strada della Ceramica, il sindaco di Gualdo, Massimiliano Presciutti, per Orvieto l'assessore Alda Coppola, per Umbertide, l'assessore Annalisa Mierla, per Gubbio, l'assessore Giovanna Uccellani; la direttore del Gal Trasimeno – Orvietano, Francesca Caproni, il professor Rolando Marini, prorettore dell'Università per Stranieri di Perugia, il presidente di Epta Confcommercio, Aldo Amoni - che ha battuto all'asta le opere - e la consigliera comunale di Perugia Roberta Ricci.

Per Faenza era presente l'assessore ai Lavori Pubblici,

Milena Barzaglia, mentre il sindaco, Massimo Isola ha inviato un videomessaggio ringraziando la Strada della Ceramica in Umbria e tutta la regione per questo grande abbraccio e per la solidarietà concreta attestata.

Sono state 35 le opere donate dai maestri artigiani de La Strada della Ceramica in Umbria per l'asta di beneficenza.

Sul palco, a condurre la serata, Fausta Gnavolini e Anna Lisa Piccioni.

L'evento era in collaborazione con l'Associazione "La Casa degli Artisti di Perugia", con il patrocinio di Regione Umbria, Provincia di Perugia, Provincia di Terni, Anci Umbria, Avis Regionale Umbria, Epta Confcommercio, AssoGal Umbria, Aicc, Lions Club Deruta, Umbria International Airport, Umbria Cuore Verde d'Italia.