(UNWEB) Narni. Riparte la campagna abbonamenti dei trasporti pubblici scontata per tutti i cittadini e le cittadine narnesi. Dopo il record dello scorso anno, per la stagione 2023-24 si punta a sottoscrivere quota 1.000 tessere. Confermate tutte le scontistiche a cominciare dal trasporto scolastico urbano 0-10 chilometri al costo di 38 euro all'anno, passando per l'extraurbano scolastico 0-15 chilometri (Terni) a 70 euro all'anno, fino all'abbonamento ordinario al costo di 175 euro annuo.





Spiega l'assessore con delega alla Mobilità del Comune di Narni, Luca Tramini: "Un'iniziativa che fa bene all'ambiente e al nostro territorio. Nonostante gli aumenti che viviamo giorno dopo giorno, come il rincaro folle dei carburanti, abbiamo voluto mantenere le stesse scontistiche. Questo provvedimento vuole aiutare concretamente i cittadini e le cittadine narnesi pensando prima di tutto alla popolazione studentesca e a quella giovanile con l'obiettivo di incentivare il trasporto pubblico. Una scelta che va nella direzione della mobilità alternativa e del rispetto ambientale. Non solo un'azione concreta per diminuire le emissioni inquinanti, ma anche un aiuto diretto contro un'inflazione dilagante".



Se i numeri dello scorso anno hanno consentito un risparmio generale di 118.331 chilogrammi di CO2, adesso si punta a fare ancora meglio grazie al nuovo accordo di programma per l'adozione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria fissate dalla Regione Umbria "che il Comune di Narni - sottolinea l'assessore Tramini - grazie alla collaborazione degli uffici competenti, sta puntualmente realizzando".



A partire dal 25 agosto si potranno fare i primi abbonamenti online sulla piattaforma della società CMT, mentre BusItalia aprirà il 31 agosto la biglietteria direttamente a Narni, presso il palazzo Comunale.



"Mentre tutto aumenta - conclude l'assessore Tramini - l'amministrazione Lucarelli ha voluto fortemente mantenere la stessa scontistica aumentando i fondi investiti dai 116.110 euro del 2022/2023 ai 168.000 euro del 2023/2024, in modo da poter confermare le stesse tariffe. Un'iniziativa che ha già avuto successo, una scelta che fa bene all'ambiente e all'economia familiare".



Luca Tramini assessore con delega alla Mobilità del Comune di Narni