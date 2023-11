(UNWEB) Perugia. Il 6 novembre 2023, gli alunni dell’Istituto Comprensivo Perugia 12, insieme al Dirigente Scolastico dott.ssa Simona Ferretti e ai docenti, hanno partecipato ad un importante momento di riflessione e condivisione, onorando i caduti di tutte le guerre in una toccante Cerimonia di Commemorazione.

L’evento, organizzato dal Centro Socio Culturale I Maggio, si è svolto nella mattinata presso il Monumento ai Caduti di Ponte San Giovanni e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni e di membri delle numerose associazioni che operano attivamente sul territorio. Il corteo di studenti è partito da Piazza Bellini ed ha attraversato il paese: due ragazzi della scuola secondaria di primo grado hanno condotto il corteo, sorreggendo la corona di alloro che è stata poi deposta sul Monumento in un attimo solenne accompagnato dalle note del trombettista Bruno Mancuso. Presenti all’evento l’assessore Otello Numerini, l’assessore Edi Cicchi, i consiglieri Lorenzo Mattioni e Paolo Befani, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ponte San Giovanni maresciallo Mirko Fringuello e i rappresentanti delle Associazioni “Croce Bianca”, “Chi salverà Ponte San Giovanni?”, “Ponte Kids”, “Consulta dei Rioni e delle Associazioni”, “Ponte San Giovanni da borgo a paese”, “Pro Ponte”, “Filarmonica Giuseppe Verdi” e la neo costituita “Pro Loco” di Ponte San Giovanni.

La professoressa Rosella Sdringola, Presidente del Centro Socio Culturale I Maggio, ha aperto la manifestazione con un saluto iniziale, ringraziando i presenti per questo emozionante momento di condivisione. A seguire gli interventi dei rappresentanti del Comune di Perugia e del Dirigente Simona Ferretti che ha sottolineato il coraggio e il sacrificio dei soldati che hanno perso la vita al servizio del nostro Paese, ricordando che la Pace si costruisce quotidianamente con l’impegno di tutta la comunità, operando in piena collaborazione e sinergia. Gli studenti hanno svolto un ruolo fondamentale in questa Commemorazione: hanno letto poesie di autori famosi e riflessioni da loro stessi prodotte sui temi della Pace e del Dialogo. La loro partecipazione è stata un toccante tributo alla promessa di un futuro migliore per il quale coloro che hanno sacrificato le proprie vite hanno lottato.

La cerimonia è stata una testimonianza tangibile del potere dell’unità e della solidarietà da cui trarre un importante insegnamento: valorizzare la libertà e lavorare insieme per un mondo di pace.

Nella società attuale, spesso caratterizzata da conflitti e divisioni, questa Commemorazione ha fornito un segno tangibile del legame tra scuola, istituzioni e territorio in un’ottica di unità e impegno comune per coltivare assiduamente la Pace. La partecipazione del cappellano militare, Monsignore Giuseppe Rotondi, e delle associazioni militari nazionali “Marinai d’Italia”, “Bersaglieri” e “Arma Aereonautica” hanno contribuito a rendere l’evento ancor più significativo e toccante. Il cappellano ha letto una preghiera speciale per onorare i caduti e la sua presenza ha aggiunto una dimensione spirituale alla cerimonia, sottolineando il rispetto e la gratitudine per coloro che hanno sacrificato le loro vite.

La celebrazione si è conclusa sulle note dell’Inno di Mameli intonato dal coro degli studenti e di tutti i partecipanti regalando attimi di ammirabile commozione.