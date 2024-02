(UNWEB) Perugia. Nel ventennale dell’istituzione del Giorno del Ricordo, l’amministrazione comunale celebra il 10 febbraio rinnovando la memoria dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Si parte con un doppio appuntamento culturale, che permetterà alla cittadinanza di ricordare non solo le migliaia di persone che hanno perso la vita, ma anche coloro che hanno perso la propria terra, la casa e gli affetti. Divenendo esuli in patria, quasi dimenticati per tutta la seconda metà del secolo scorso, fino all’istituzione della solennità civile con la legge del 30 marzo 2004.

La deposizione della corona di alloro è attesa al Parco Vittime delle Foibe (Madonna Alta) sabato 10 febbraio alle 11, alla presenza dell’assessore alla Cultura Leonardo Varasano, del Comitato 10 Febbraio e dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo.

Appuntamento anche giovedì 15 febbraio alle 10 al Teatro della Sapienza, con lo spettacolo “Autodafè di un esule. Viaggio in Istria”. Una rappresentazione di Diego Zandel, alla voce Diego Biselli accompagnato musicalmente da Mirco Bonucci. Un evento realizzato grazie alla preziosa disponibilità della Fondazione Onaosi, con la collaborazione del Teatro di Sacco, del Comitato 10 Febbraio, della Società di Studi Fiumani e dall’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo.