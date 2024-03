(UNWEB) Narni. Un anno di riprese, oltre 30 attori nursini e la partecipazione straordinaria dell'Arcivescovo Mons. Renato Boccardo, questi sono i numeri del documentario 'Il terremoto di Norcia' di Andrea Sbarretti che verrà proiettato venerdì 12 aprile alle ore 21.00 al Cinema Mario Monicelli di Narni. (UNWEB) Narni. Un anno di riprese, oltre 30 attori nursini e la partecipazione straordinaria dell'Arcivescovo Mons. Renato Boccardo, questi sono i numeri del documentario 'Il terremoto di Norcia' di Andrea Sbarretti che verrà proiettato

Il 24 agosto 2016 una scossa di magnitudo 6.0 distrusse Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e altri borghi tra Lazio, Umbria, Abruzzo e Marche, provocando la morte di 303 persone. Lo sciame sismico continuò per due mesi fino al 26 ottobre, quando due scosse di 5.4 e 5.9 con epicentro rispettivamente a Castelsantangelo su Nera e Ussita, provocarono innumerevoli crolli. Il 30 ottobre alle ore 7.40 una scossa magnitudo 6.5 con epicentro tra Norcia, Preci e Castelsantangelo su Nera, provocò il crollo della Basilica di San Benedetto e di numerosi edifici risparmiati nelle precedenti scosse.

'Il terremoto di Norcia' è un Cinema del reale che mostra con oggettività e senza retorica la condizione attuale della popolazione nursina. Non c'è nessun abbellimento estetico: a tale scopo nella realizzazione della pellicola è stato eliminato ogni sorta di artificio che potesse compromettere la realtà: nessuna musica, nessun proiettore, nessuna scenografia; il film è stato girato alla luce naturale del giorno, per strada o nelle case prefabbricate degli stessi protagonisti. In questo avvicinarsi alla realtà, 'Il terremoto di Norcia' trasmette allo spettatore lo splendore del vero, che appare come qualcosa di nuovo, lontano dall'ortodossia e dalla classica impersonalità del "cinema commerciale". L'ambientazione è quella di Norcia, San Pellegrino, Campi di Norcia, Nottoria, Castelluccio di Norcia.

Il racconto si snoda durante tutto l'autunno e fotografa l'arrivo dell'inverno, con le prime nevicate ed i colori spettacolari delle vallate. La telecamera intanto con discrezione, entra nelle case crollate e sancisce il miracolo compiuto in questa valle: nessun morto e nessun ferito. Mentre "dall'altra parte della montagna" come dicono i residenti per indicare Amatrice, le vittime sono state centinaia. Merito della Croce sul Monte Patino voluta da Giovanni Paolo II dopo il terremoto del 1979, che li ha protetti? O merito delle scosse dei giorni precedenti che avevano allertato la popolazione? Certamente a Norcia l'aspetto religioso è sconfinato, essendo la patria di San Benedetto e difatti nel giorno in cui si festeggia il Patrono, le riprese rivelano l'Arcivescovo Mons. Renato Boccardo durante la sua predica in una piazza affollata, tra canti liturgici e tamburi.

Andrea Sbarretti è già autore de "Il lento inverno" un film ambientato a Norcia e del pluripremiato "Su queste montagne" che racconta la storia dell'eremita di Ferentillo ed altri abitanti dei borghi della Valnerina.

I protagonisti in ordine di apparizione sono: Carlo Polverini, Don Marco Rufini, Emiliano Ansuini, Peppe Ansuini, Fabrizio Ansuini, Bruno Veneri, Claudio Salvatori, Luigi Salvatori, Giuseppe Fausti, Ada Cammeresi, Mattia Fausti, Stefano Di Giovambattista, Antonio Santucci, Amedeo Funari, Luciano Funari, Cinzia Fiorucci, Francesco Leoncilli, Pietro Rossi, Enrico Foglietti, Anna Corona, Roberto Sbriccoli, Mauro Narlo.

