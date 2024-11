(UNWEB) Citt: di Castello. Dal 19 al 22 novembre, presso il campo macerie del distaccamento VV.F. di Città di Castello, si sono svolte quattro giornate di re-training del team interregionale USAR Medium (Urban Search and Rescue Medium) delle regioni Abruzzo, Marche e Umbria. Le esercitazioni sono state realizzate in collaborazione con il personale del 118 Umbria e l'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco in congedo.

Durante queste giornate, il team ha simulato prove di ricerca e soccorso di vittime sotto le macerie. Sono state messe in pratica tecniche avanzate, tra cui l'utilizzo di unità cinofile, telecamere e geofoni per la ricerca, il sollevamento di carichi pesanti, e il taglio di elementi strutturali in acciaio e cemento. Il tutto è culminato con l'estrazione totale delle persone incastrate, avvenuta con il supporto del personale sanitario.