(UNWEB) Nella splendida cornice della tradizionale Cena di Primavera, organizzata dal SUMAI Umbria,il 28 marzo si è tenuto un importante momento di incontro e confronto che ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti delle istituzioni e delle realtà sanitarie regionali. Francesca Castellani, Segretario Regionale SUMAI, ha aperto l’evento conviviale con un caloroso benvenuto, sottolineando l’importanza della serata per un momento di confronto tra i vari attori che orbitano intorno al mondo della sanità.



Tra i partecipanti di rilievo, spiccavano la Presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, i senatori Franco Zaffini, Presidente commissione sanità Senato e Walter Verini, la presidente dell'Assemblea Legislativa Sarah Bistocchi, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e i consiglieri regionali Giambartolomei , Romizi, Simonetti; presenti anche i direttori delle aziende sanitarie oltre a tantissimi professionisti umbri.

L'evento è stato caratterizzato da un dialogo costruttivo sul tema della sanità, affrontato in un clima di collaborazione nonostante le ben note tensioni che attraversano il panorama politico regionale. Questo momento di confronto ha permesso di valorizzare le competenze e le prospettive di tutti i protagonisti, ribadendo l'importanza di lavorare insieme per affrontare le sfide sanitarie e migliorare i servizi per i cittadini umbri.

La Cena di Primavera del SUMAI Umbria si conferma, ancora una volta, non solo come un'occasione conviviale, ma anche come un'opportunità per rafforzare i legami tra le diverse realtà coinvolte nella sanità regionale e per costruire un dialogo propositivo e orientato al futuro.

