Gesenu parteciperà alla settimana di informazione e formazione sul riciclo di carta e cartone promossa dal Consorzio Nazionale per il Recupero e Riciclo degli imballaggi cellulosici con l'iniziativa Paper Tour in programma dal 7 al 13 aprile

(UNWEB) Perugia, – Torna per la V edizione la Paper Week, la campagna dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica, Unirima e con il patrocinio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ANCI, Utilitalia e la media partnership di Rai Tgr.

Dal 7 al 13 aprile 2025 i cittadini di tutta Italia potranno approfondire il grande tema della raccolta differenziata di carta e cartone e scoprire l'enorme valore della filiera del riciclo attraverso visite guidate, mostre, convegni, laboratori creativi, spettacoli ed eventi su tutto il territorio nazionale, con un focus particolare quest'anno su Lucca scelta come "Capitale del riciclo 2025".

L'anima della manifestazione sono i PaperWeeker, le realtà che hanno deciso di raccogliere l'appello di Comieco a farne parte con iniziative speciali per raccontare il mondo della carta (e del suo riciclo) con punti di vista inediti e originali.

Tra queste anche Gesenu parteciperà con Paper Tour in programma dal 7 al 13 con attività divulgative rivolte ai cittadini che potranno cimentarsi con la loro conoscenza in fatto di riciclo della carta e laboratori didattici per i più giovani organizzati in collaborazione con il POST – Museo della Scienza Perugia.

Il programma completo della Paper Week è disponibile sul sito comieco.org.