(UNWEB) Amelia, 23 aprile 2025 - Presso la sala convegni "Flavio Boccarini" in piazza Augusto Vera, si svolgerà la presentazione del libro "La fisica per i piccoli" di Gabriele Ciancuto, il 13enne autore recentemente insignito del titolo di Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella.

L'evento, organizzato dalla professoressa di scienze Linda Leonardi, sarà molto più di una semplice presentazione. Sarà un'esperienza interattiva e coinvolgente, in cui i bambini delle classi 3A e 3B della scuola primaria saranno protagonisti di esperimenti pratici di fisica, condotti dai compagni di classe di Gabriele. Questo approccio didattico innovativo mira a rendere la scienza accessibile e divertente per i più giovani.

L'evento inizierà con un intervento del dottor Ernesto Palomba, dirigente di ricerca dell'Istituto di Astrofisica, che parlerà di difesa planetaria. Seguirà la presentazione del libro da parte di Gabriele, che spiegherà anche gli esperimenti che verranno condotti. Tutte le classi terze medie parteciperanno con le loro insegnanti, contribuendo a creare un'atmosfera di scoperta e apprendimento collettivo.

L'evento celebra la passione di Gabriele per la divulgazione scientifica e la sua capacità di ispirare i giovani a esplorare il mondo della fisica in modo creativo e interattivo.

Così il piccolo Albero Angela commenta: "Sono davvero emozionato per questa presentazione, perché sarà un'occasione speciale per condividere la mia passione per la fisica con tanti ragazzi e bambini. Non si tratta solo di parlare del mio libro, ma di creare un momento interattivo in cui la scienza diventa divertente e accessibile per tutti. Vedere i bambini della scuola primaria coinvolti negli esperimenti sarà fantastico: voglio dimostrare che la fisica non è qualcosa di complicato, ma un'avventura che può appassionare chiunque. Ringrazio il dottor Ernesto Palomba per il suo intervento sulla difesa planetaria e la professoressa Linda Leonardi per aver organizzato tutto. Spero che questo evento ispiri tanti giovani a scoprire il meraviglioso mondo della scienza!"

Su Gabriele:

Gabriele Ciancuto è un giovane autore nato il 10 settembre 2011 ad Amelia, in Umbria. A soli 13 anni, ha già pubblicato due libri di successo, "Il Sistema Solare" e "La fisica per i piccoli", che hanno riscosso un notevole successo su Amazon, diventando bestseller. La sua passione per la scienza, in particolare per l'astronomia e la fisica, è emersa durante le scuole elementari, grazie all'influenza delle sue insegnanti, che lo hanno incoraggiato a esplorare questi affascinanti campi.

Gabriele non è solo un promettente scrittore; è anche un personaggio noto nel panorama mediatico italiano. È stato intervistato dalle principali televisioni e radio nazionali, e le sue interviste sono state pubblicate nei più importanti giornali e magazine. Questo riconoscimento ha contribuito a diffondere la sua passione per la scienza tra i giovani lettori.

Recentemente, Gabriele è stato insignito dell'onorificenza di Alfiere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per la sua spontaneità e tenacia nell'appassionare i più piccoli alla scienza. Questo riconoscimento è stato conferito il 5 aprile 2025 e la cerimonia ufficiale si terrà presso il Quirinale il 15 maggio 2025.

Oltre alla scrittura, Gabriele è appassionato di sport, in particolare pallavolo e calcio, e sogna di diventare ingegnere aerospaziale. Attualmente frequenta la scuola media e continua a dedicarsi alla divulgazione scientifica attraverso i social media, dove condivide contenuti educativi su fisica e astronomia. La sua determinazione e il suo talento precoce lo rendono una figura promettente nel panorama della letteratura per ragazzi.