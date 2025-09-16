(UNWEB) Perugia. Dopo il successo della prima edizione svoltasi a marzo, l'Università degli Studi di Perugia presenta una nuova edizione di VideoScience – La Ricerca Illumina Ancora la Città, l'iniziativa che porta la scienza fuori dai laboratori per incontrare i cittadini, trasformando edifici e spazi urbani in luoghi di divulgazione. (UNWEB) Perugia. Dopo il successo della prima edizione svoltasi a marzo, l'Università degli Studi di Perugia presenta una nuova edizione di VideoScience – La Ricerca Illumina Ancora la Città, l'iniziativa che porta la scienza fuori dai laboratori per incontrare i cittadini, trasformando edifici e spazi urbani in luoghi di divulgazione.

Venerdì 19 e sabato 20 settembre 2025, in Piazza IV Novembre, la facciata di Palazzo dei Priori si animerà con le videoproiezioni del video "Passato e Memoria", dando voce ai ricercatori e alle ricercatrici dell'Ateneo. Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio attraverso i molteplici livelli della memoria: da quella geologica e storica del pianeta, a quella delle civiltà antiche, fino ad arrivare agli aspetti legati alle neuroscienze e al linguaggio.

Le proiezioni, gratuite e aperte a tutti, si terranno a ciclo continuo ogni 15 minuti, dalle ore 19:30 alle 23:30. L'inaugurazione ufficiale è in programma in Piazza IV Novembre per venerdì 19 settembre alle ore 19:15, alla presenza dei ricercatori e delle ricercatrici protagonisti del progetto.

Dopo le due serate nel centro storico, VideoScience proseguirà nel quartiere di San Sisto, dove venerdì 3 e sabato 4 ottobre sarà proposta una nuova videoproiezione intitolata "Cambiamenti globali". L'evento si svolgerà presso la Terrazza situata dietro la Biblioteca comunale "Sandro Penna" e affronterà i temi legati all'ambiente e al futuro del pianeta.

VideoScience è un pre-evento della Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici – SHARPER 2025, in programma venerdì 26 settembre. SHARPER – Sharing Researchers' Passions for Evidences and Resilience è un progetto co-finanziato dalla Commissione Europea nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie del programma Horizon Europe, ed è dedicato al dialogo tra mondo della ricerca e cittadini. Ogni anno coinvolge numerose città italiane in un ampio calendario di attività, incontri ed esperienze all'insegna della scienza, della partecipazione e della curiosità.