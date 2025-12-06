È stato inaugurato il Laboratorio dei Sogni di Babbo Natale, il nuovo percorso natalizio promosso dalla Fondazione POST – Museo della Scienza all'interno del Centro Camerale Alessi.

(UNWEB) Perugia. All'evento, per la Fondazione, hanno partecipato il Presidente Emidio Albertini e i Consiglieri di Amministrazione Beatrice Castellani, Elisa Terrosi e Giacomo Giorgi, insieme al personale del POST. Hanno preso parte all'inaugurazione anche gli Assessori del Comune di Perugia Andrea Stafisso e Francesca Tizi, i consiglieri comunali Laura Tanci, Riccardo Vescovo e Lorenzo Mazzanti, confermando il sostegno dell'Amministrazione comunale alle iniziative culturali e scientifiche della Fondazione.

Il Laboratorio dei Sogni di Babbo Natale rappresenta uno spazio dove scienza, creatività e immaginazione si incontrano per dare vita a un'esperienza educativa e inclusiva dedicata a bambine, bambini e famiglie. Ogni fine settimana, dal 6 al 28 dicembre, la Fondazione POST propone laboratori interattivi e attività sperimentali pensate per avvicinare i più piccoli alle meraviglie della scienza.

Nello stesso spazio, il Museo del Gioco e del Giocattolo presenta una speciale esposizione dedicata al fascino dei giocattoli di ieri, mentre Babbo Natale accoglierà i bambini per ascoltare desideri e raccogliere le letterine. Si aggiungono inoltre attività ludiche a cura di FairLab.

Nel suo intervento inaugurale, il presidente Emidio Albertini ha voluto sottolineare il valore sociale e culturale dell'iniziativa: "Il Laboratorio dei Sogni di Babbo Natale è la dimostrazione che anche la scienza e la fantasia, insieme, possono costruire momenti di felicità condivisa. Sognare, anche da adulti, è ancora il modo migliore per guardare avanti con fiducia."

Soddisfatto l'Assessore allo sviluppo economico, Andrea Stafisso che ha dichiarato che "non poteva mancare nel Natale di Perugia, uno spazio dedicato ai bambini e alle bambine che qui potranno incontrare Babbo Natale e tutta una serie di attività ludiche e didattiche in tutti i week-end del mese di dicembre. Abbiamo pensato uno spazio in cui si possa respirare lo spirito e la magia del Natale, un luogo e tanti laboratori che ogni fine settimana dalle 16.00 alle 19.00 offrono alla città un luogo in cui vivere il Natale attraverso la scoperta, il gioco e l'immaginazione".

I

consiglieri Vescovi e Tanci (Anima Perugia) esprimono grande soddisfazione per l'inaugurazione della Children House, un allestimento meraviglioso in cui bambini e bambine possono immergersi nella magia del Natale attraverso laboratori creativi e attività pensate appositamente per loro da Fondazione POST e museo del gioco e del Giocattolo.

"Questa amministrazione – dichiarano i consiglieri – dimostra ancora una volta grande attenzione verso i più piccoli e verso le loro famiglie, ponendoli al centro delle proprie priorità. La Children House rappresenta un luogo accogliente, educativo e festoso che arricchirà l'esperienza natalizia di tutta la comunità".