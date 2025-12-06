(UNWEB) Perugia. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in arrivo a Perugia nella giornata di martedì 9 dicembre 2025, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione per garantire sicurezza e ordine pubblico lungo il percorso interessato.
Con l'ordinanza n. 2419 del 5 dicembre 2025, della Polizia Locale, viene istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo le principali vie attraversate dalla staffetta.
Orari e zone interessate
Il provvedimento sarà in vigore dalle 18:00 alle 19:15 (con possibilità di anticipi o posticipi in base alle esigenze di sicurezza) e riguarderà le seguenti strade:
* Via della Pallotta
* Via Campo di Marte
* Piazza Vittorio Veneto
* Via Mario Angeloni
* Via XX Settembre
* Via Bernardino Orsini (area interna allo Stadio Santa Giuliana)
* Via Cacciatori delle Alpi
* Largo Cacciatori delle Alpi
* Via Masi
* Viale Indipendenza
* Piazza Italia
* Corso Vannucci
* Piazza IV Novembre
Il personale incaricato potrà adottare ulteriori misure qualora necessario per garantire il corretto svolgimento dell'evento.
La chiusura della viabilità è stata ritenuta necessaria per motivi di ordine e sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione, viste le caratteristiche dell'evento e l'attesa presenza di pubblico.
Foto di PublicDomainPictures da Pixabay