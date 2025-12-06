(UNWEB) Perugia. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, in arrivo a Perugia nella giornata di martedì 9 dicembre 2025, il Comune ha disposto una serie di modifiche temporanee alla circolazione per garantire sicurezza e ordine pubblico lungo il percorso interessato.

Con l'ordinanza n. 2419 del 5 dicembre 2025, della Polizia Locale, viene istituito il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli lungo le principali vie attraversate dalla staffetta.

Orari e zone interessate

Il provvedimento sarà in vigore dalle 18:00 alle 19:15 (con possibilità di anticipi o posticipi in base alle esigenze di sicurezza) e riguarderà le seguenti strade:

* Via della Pallotta

* Via Campo di Marte

* Piazza Vittorio Veneto

* Via Mario Angeloni

* Via XX Settembre

* Via Bernardino Orsini (area interna allo Stadio Santa Giuliana)

* Via Cacciatori delle Alpi

* Largo Cacciatori delle Alpi

* Via Masi

* Viale Indipendenza

* Piazza Italia

* Corso Vannucci

* Piazza IV Novembre

Il personale incaricato potrà adottare ulteriori misure qualora necessario per garantire il corretto svolgimento dell'evento.

La chiusura della viabilità è stata ritenuta necessaria per motivi di ordine e sicurezza pubblica e sicurezza della circolazione, viste le caratteristiche dell'evento e l'attesa presenza di pubblico.

Foto di PublicDomainPictures da Pixabay