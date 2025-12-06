(UNWEB) PERUGIA – Venerdì 12 dicembre, alle ore 10, al Salone d'Onore di Palazzo Donini a Perugia si terrà la presentazione ufficiale della nuova piattaforma multicanale – in arrivo sul Canale 12 del Digitale Terrestre in Umbria – un progetto editoriale pensato per raccontare un'Umbria sostenibile, autentica e innovativa attraverso una narrazione contemporanea e multipiattaforma.

La piattaforma si presenta come una media hub integrata che unisce televisione, web, social, podcast e produzioni originali, con l'obiettivo di valorizzare l'economia verde, le imprese del territorio, l'agricoltura, la cultura del benessere, la ricerca scientifica, l'innovazione e le comunità che generano futuro.

Il progetto introduce un modello editoriale nuovo per ampiezza tematica e visione: una ricostruzione identitaria che mette al centro sostenibilità, cultura, qualità e sviluppo, dando voce ai protagonisti del territorio e alle filiere che generano valore.

All'incontro saranno presenti i soci fondatori e la direzione, che illustreranno visione, missione, linea editoriale e prospettive di crescita della nuova emittente.

A seguire, brindisi inaugurale presso la Rosetta Hotel Perugia – Tapestry Collection by Hilton.