(UNWEB) "Ieri, nell'ambito del Progetto "Borghi Sicuri", gli agenti del Commissariato di Città di Castello, del Reparto Prevenzione Crimine "Umbria-Marche" e della Polizia Locale hanno svolto dei controlli straordinari al fine di prevenire e contrastare i reati predatori, l'immigrazione clandestina, la prostituzione su strada, i furti e il fenomeno delle baby gang.

Le pattuglie impiegate si sono concentrate nel centro storico per poi effettuare dei controlli capillari nella periferia e nelle frazioni di Riosecco, San Maiano, Piosina e Cinquemiglia.

Durante il monitoraggio delle vie di accesso alle città, sono stati fatti 8 posti di controllo nell'ambito dei quali sono stati identificate 118 persone e verificati 73 veicoli.

Il progetto "Borghi Sicuri" è proseguito anche ieri pomeriggio a Norcia e a Preci dove gli agenti del Commissariato di Spoleto, del Reparto Prevenzione Crimine "Umbria-Marche" e della Polizia Locale hanno monitorato i territori interessati, le principali vie di accesso alle città e il centro cittadino.

L'attività, in coerenza con la progettualità della Questura di Perugia, è stata preceduta da un'analisi delle peculiari caratteristiche dei territori interessati, nonché da una mirata ricognizione degli obiettivi da monitorare.

In questo senso, è stata fondamentale l'interlocuzione preliminare tra i rappresentanti della Polizia di Stato e delle Amministrazioni interessate, col supporto dei vertici delle rispettive Polizie Locali.

Nel dettaglio, il servizio straordinario si è prevalentemente incentrato, a Norcia e Preci, su verifiche e controlli all'interno di bar e altri pubblici esercizi. Si è proceduto a identificare i relativi avventori e a procedere alle verifiche di natura amministrativa.

Sono stati effettuati, inoltre, posti di controllo lungo le strade principali di accesso e di uscita, anche al fine di assicurare una funzione di deterrenza rispetto al compimento di furti in abitazione e reati in genere.

All'esito dell'attività, protrattasi per l'intero pomeriggio, sono state identificate 84 persone e sono stati sottoposti a controllo 11 tra bar ed altri pubblici esercizi.

Inoltre, nello svolgimento dei suddetti posti di controllo, sono stati monitorati 37 autoveicoli.

È importante sottolineare il clima di grande collaborazione che gli agenti hanno trovato presso tutti gli esercenti e gli altri cittadini interessati dai controlli."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.