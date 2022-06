(UNWEB) Perugia. “Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio nell'hinterland perugino, hanno rinvenuto un'autovettura che, a seguito di accertamenti, è risultata essere stata rubata qualche settimana fa a Foligno.

L'auto, un piccolo fuoristrada, era stata rintracciata dagli agenti dopo aver individuato la sua posizione mediante sistema GPS. Scesi dalla volante, i poliziotti hanno notato che all'interno non c'era nessuno.

Avvisato il proprietario, gli operatori dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno atteso il suo arrivo sul posto. Accertato che il mezzo non aveva riportato alcun danno e che non era stato sottratto alcun oggetto al suo interno, gli agenti hanno riconsegnato l'auto al titolare che ha ringraziato gli agenti per il prezioso aiuto.”

Così, in una nota, la Questura di Perugia.