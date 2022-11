(UNWEB) Il sindaco Andrea Romizi e l’amministrazione comunale tutta esprimono cordoglio e sentita vicinanza a Carla, Nicoletta e Mario Spagnoli per la perdita della madre, Luciana Cajani. La signora Luciana si è spenta il 19 novembre a 99 anni. Un’esistenza, la sua, spesa per la famiglia e sempre animata dall’amore per i figli e i nipoti. A tutti loro si stringe l’amministrazione nel momento del dolore. Le esequie si terranno martedì 22 novembre alle ore 10 nella basilica di San Pietro.