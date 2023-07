(UNWEB) Perugia ."Mentre erano impegnati negli ordinari servizi di controllo del territorio, gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un centro culturale nel quartiere di San Sisto dove era stata segnalata una persona che stava bivaccando sotto i portici della struttura.

Giunti sul posto, unitamente a personale della Polizia Locale, gli agenti della Squadra Volante hanno accertato la presenza di un uomo intento a dormire su un giaciglio di fortuna, difronte ad uno degli ingressi dello stabile.

Sentito in merito alla propria presenza, l'uomo – privo di documenti - non è stato in grado di fornire una motivazione attendibile.

Accompagnato in Questura per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici necessari alla sua identificazione, l'uomo è risultato essere un nigeriano, classe 1990, con a carico un Ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale, notificatogli lo scorso aprile.

Terminati tutti gli accertamenti di rito, il 43enne è stato quini deferito all'Autorità Giudiziaria per i reati di inottemperanza all'Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale ed invasione di terreni ed edifici.

L'uomo è stato poi messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura al fine di rendere esecutiva la sua espulsione dall'Italia."

Così, in una nota, la Questura di Perugia.